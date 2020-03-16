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11:30 (мск), источник: Ведомости

Курс рубля упал на открытии Мосбиржи

Курс доллара превысил 74 рубля, евро — 82,5 рубля.

ЦБ: $ 73.1882   -0.84 € 81.8610   -1.80 ММВБ: $ 74.8575   +2.26 € 84.0075   +3.28
Источник: Андрей Гордеев / Ведомости

Рубль упал на открытии торгов на Московской бирже в понедельник, 16 марта. По состоянию на 10.10 мск курс доллара превысил 74 руб., это на 1,45 руб. больше уровня закрытия торгов в пятницу, 13 марта. Курс евро к этому моменту вырос на 1,8 руб. до 82,53 руб., а к 11.00 мск превысил 83 руб.

Упали также индексы РТС и Мосбиржи. По состоянию на 10.10 мск индекс РТС был 955,93, это на 35,76 пункта ниже уровня 13 марта. К этому же времени индекс Мосбиржи упал на 70 пунктов до 2246,22. Лидером снижения рынка стали акции «Аэрофлота». Утром 16 марта они обновили минимум с марта 2016 г., упав в цене более чем на 6% на фоне сокращения рейсов перевозчика в связи с распространением коронавируса.

Падение рубля к доллару и евро произошло на фоне активно дешевеющей нефти.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к открытию торгов на Мосбирже упала на 6% до $31,82 за баррель. К этому времени майские фьючерсы на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) торговались на уровне $30,77 за баррель, подешевев на 4,17%. По итогам прошлой недели нефть марки Brent подешевела на 25%, а WTI — на 23%. По данным Dow Jones Market Data, это максимальное недельное снижение с декабря 2008 г.

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Обвал цен на нефтяном рынке до $30 за баррель начался после провала 6 марта переговоров ОПЕК и России об ограничении добычи сырья. Картель предлагал уменьшить добычу еще на 1,5 млн баррелей, Россия — оставить все как есть. В итоге сделка ОПЕК+ развалилась, а Россия и Саудовская Аравия сообщили о планах увеличить добычу нефти на 4 и 20% соответственно.

На рынки вернулось медвежье настроение, пояснил «Ведомостям» управляющий активами УК «Система капитал» Константин Асатуров. «Скорость распространения вируса так и не сокращается — только за выходные было подтверждено, по разным источникам, 25 000 новых случаев заболевания, плюс выявлены некоторые новые страны. На нефтяном рынке тоже пока не видно признаков разрешения ценового конфликта», — сказал он.

Такие экстренные шаги доказывают, что экономические последствия коронавируса становятся все ощутимее, при этом монетарных мер недостаточно для того, чтобы восстановить производственные цепочки и спрос, пока вирус продолжает распространяться, заявил «Ведомостям» старший аналитик «БКС премьера» Сергей Суверов. «Опубликованная сегодня статистика по производству в Китае оказалась даже хуже, чем ожидалось: объем промпроизводства в январе — феврале упал на 13,5% год к году, инвестиции в основной капитал — на 24,5%, розничные продажи — на 20,5%. В этих условиях решение ФРС снизить ставку и увеличить скупку активов не успокоило инвесторов, а только больше спровоцировало продажи: фьючерсы на S&P 500, к примеру, сегодня утром теряют 4,8%», — отметил аналитик.

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15 марта Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ставки федерального финансирования на 1 процентный пункт c 1−1,25% до 0−0,25%. Такое решение в ФРС объяснили борьбой с рисками на рынках Азии из-за распространения коронавируса, вспышка которого «нарушила экономическую активность во многих странах, включая США». Это уже второе снижение ставки за месяц — 3 марта ФРС объявила о снижении ставки сразу на 0,5 процентного пункта до 1−1,25%. Это было первое со времен кризиса 2008 г. снижение между плановыми заседаниями комитета по операциям на открытом рынке ФРС.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса во всем мире. По последним данным, в 148 странах мира зарегистрировано почти 170 000 случаев заболевания коронавирусом.

15 марта «Аэрофлот» объявил о приостановке полетов в столицы восьми европейских стран — в Прагу, Копенгаген, Осло, Кишинев, Вильнюс, Варшаву, Таллин и Вену. Также временно отменены рейсы «Аэрофлота» во Франкфурт, Мюнхен, Салоники, Барселону, Цюрих, Ташкент, Бухару и Самарканд. Ограничения будут постепенно вводиться в период с 15 по 21 марта и действовать как минимум до конца месяца (по некоторым направлениям — до 30 апреля). Кроме того, авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот», полностью приостанавливает все рейсы в Европу из Санкт-Петербурга.

Алена Якушова

Справка
Мир без ОПЕК+. Что будет с ценами на нефть и рублем?Альянс нефтедобывающих государств ОПЕК+, который удерживал цены на нефть последние три года, распался. В результате цены на нефть обвалились с 50 до 35 долларов за баррель.
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