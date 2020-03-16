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12:47 (мск), источник: Московский комсомолец

В Хорватии дома начали распродавать за 11 рублей

В хорватском городе Леграде началась распродажа домов и земельных участков по цене одной хорватской куны — это примерно 11 рублей для увеличения численности населения, сообщает bne IntelliNews со ссылкой на Hrvatska radiotelevizija.

Источник: JacekAbramowicz/СС0

Всего в данном городе проживает 2241 человек, а в Хорватии наблюдается демографический спад.

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Власти Хорватии решили делать ставку на привлечение иностранных работников в ряд сфер, в частности, в туризм и строительство.

Заключить сделку на приобретения жилья можно, если покупателю меньше 40 лет. Еще одно условие — после приобретения жилья он должен остаться жить в Леграде на 15 лет. Взамен власти города субсидируют покупку недвижимости до 35 тысяч хорватских кун (это примерно 381,1 тысячи рублей), а также компенсируют стоимость ремонта в размере до 25 тысяч хорватских кун (272,2 тысячи рублей).

Мэр города Иван Саболич заявил, что в Леграде самый низкий уровень безработицы в округе, и это притом, что рядом находятся крупные города. «У нас практически нет нетрудоустроенных, поэтому мы и ищем новых работников», — подчеркнул чиновник.

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