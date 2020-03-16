13:44 (мск), источник: Life.ru
Стоимость нефти Brent упала ниже $31 за баррель впервые с 2016 года
Майские фьючерсы марки WTI подешевели на 5,95%.
Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов упала ниже отметки в 31 доллар за баррель. Такой показатель наблюдается впервые с 12 февраля 2016 года.
К 13:08 мск цена майских фьючерсов на североморское чёрное золото составила 30,88 доллара. В то же время стоимость фьючерсов марки WTI упала на 5,95%, достигнув отметки в 30,25 доллара за баррель.
Напомним, 6 марта Россия отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти
София Алабина