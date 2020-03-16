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13:44 (мск), источник: Life.ru

Стоимость нефти Brent упала ниже $31 за баррель впервые с 2016 года

Майские фьючерсы марки WTI подешевели на 5,95%.

Источник: AP 2020

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов упала ниже отметки в 31 доллар за баррель. Такой показатель наблюдается впервые с 12 февраля 2016 года.

К 13:08 мск цена майских фьючерсов на североморское чёрное золото составила 30,88 доллара. В то же время стоимость фьючерсов марки WTI упала на 5,95%, достигнув отметки в 30,25 доллара за баррель.

Напомним, 6 марта Россия отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти из-за мировой эпидемии коронавируса. Из-за этого стоимость нефти Brent резко упала на 43,4% — до 31,57 доллара за баррель. Падение нефти спровоцировало ослабление позиций рубля по отношению к доллару и евро. Ранее сообщалось, что курс доллара подскочил выше 74 рублей, в то время как евро превысил отметку в 83 рубля.

Справка
Мир без ОПЕК+. Что будет с ценами на нефть и рублем?Альянс нефтедобывающих государств ОПЕК+, который удерживал цены на нефть последние три года, распался. В результате цены на нефть обвалились с 50 до 35 долларов за баррель.

София Алабина

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