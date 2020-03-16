Валютные горки. Повысит ли Центробанк ключевую ставку?

Курс доллара взлетел до 75 рублей, евро подорожал до 84 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи. В пятницу, 20 марта, состоится заседание Центрального Банка РФ по ключевой ставке. Пойдет ли регулятор на повышение ставки для укрепления национальной валюты, как в декабре 2014 года? Этот вопрос АиФ.ru задал экспертам.
Светлана Брюховецкая, доцент департамента Финансовых рынков и банков Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук:
«Ключевая ставка Центрального банка — это основной индикатор стоимости денег в стране. По этой ставке ЦБР предоставляет кредиты коммерческим банкам, а они, в свою очередь, предоставляют дают в долг компаниям и частным лицам. Эта ставка является минимальной ценой денег в стране. На настоящий момент она находится на уровне 6% годовых. В последние годы Центральный банк вел последовательную политику по снижению ставки, и, соответственно, снижению инфляции.
Однако, обостряющаяся обстановка, связанная с коронавирусом, и, как следствие, с падением спроса, производства, цен на энергоресурсы могут привести к изменению этой политики и принятию Центральным банком решения о повышении ключевой ставки. Вероятность такого решения очень высока.
Во-первых, Россия является страной, сильно зависимой от динамики цен на нефть, которые сейчас резко падают. Как следствие, наблюдается рост курса валюты.
Если не изменить ключевую ставку, деньги будут очень дешевыми, и это может подхлестнуть дополнительный рост курса иностранной валюты.
Во-вторых, в условиях кризиса повышаются риски, и деньги, которые кредиторы передают взаймы, передаются уже под повышенный процент.
В-третьих, кризисные настроения населения подстегивают “немонетарные” факторы инфляции, ожидание повышения цен, скупку товаров в магазинах, что увеличивает инфляцию. В этих условиях процентные ставки на рынке также растут, и Центральному банку ничего не остается, как повысить ключевую ставку, чтобы разрыв между ставкой Центробанка и рыночными ставками был не так велик.
Конечно, повышение ключевой ставки станет сигналом для всех банков для повышения ставок по кредитам и депозитам. Сложившаяся конъюнктура рынка так или иначе “потянет” за собой все банковские ставки, повышение которых пока оценивается в 1−2% годовых".
Павел Гагарин, член генерального совета общественной организации “Деловая Россия”:
“Мне видится два сценария: либо Центробанк пока будет выжидать, потому что ситуация еще неясная. И если регулятор повысит ставку сейчас, как бы ему не пришлось ее понижать потом.
Либо второй вариант: Центробанк должен удержать курс рубля до проведения голосования по Конституции. Это практически полтора месяца".
И, конечно, чтобы курс удержать в приемлемых коридорах, возможно, временно ЦБ ставку повысит на 3 — 4%. То есть пойдет по сценарию декабря 2014 года.
Андрей Хохрин, генеральный директор инвестиционной компании:
„Вероятность повышения ключевой ставки есть. Центробанк России ранее прибегал к этой практике для поддержания курса рубля. В последний раз это было в 2018 году, когда доллар уходил к 70 рублям. В том же 2018 году ЦБ повышал ставку дважды на 0,25%.
Сейчас и начальная ставка ниже (минимальные 6%), и курс рубля упал больше (доллар в районе 73 рублей). Так что повышение ставки на 0,5% вполне реально.
Проценты по депозитам при этом могут выиграть более полупроцента. Они могут подняться до 6,5% годовых, примерно вровень ключевой ставке. Причиной станет ожидание сложностей на денежном рынке и предполагаемый рост инфляции, предположительно до 4−5% с нынешних 2,5%.
Рубль, вероятно, показал минимумы, а ключевая ставка способна усилить это предположение. Скорее всего, в течение весны доллар опустится ниже 70 рублей, евро — ближе к 75 рублям.
Цены на нефть, видимо, тоже показали дно своего снижения. Да, Саудовская Аравия и Катар могут предлагать европейским потребителям нефть со скидкой, вплоть до 25 долларов за баррель. Но демпинг вызовет быстрое сокращение предложения. И не только со стороны сланцевиков из США, но и со стороны самих стран Персидского залива. Поскольку даже нынешние цены уже убыточны для большей части отрасли".
Егор Клопенко, венчурный инвестор:
‘Не вижу высокой вероятности повышения ставки Центральным банком, так как у правительства есть другие, более весомые возможности сдерживать падение рубля.
На повестке дня продажа валюты из Фонда Национального благосостояния (ФНБ) на внутреннем рынке для проведения сделки по покупке правительством Сбербанка.
Те объемы продажи валюты, которые предполагаются в ходе этих операций, легко обеспечат стабильность рубля в течение 2020 года".