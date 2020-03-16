Все беднеют, он богатеет: состояние Аркадия Ротенберга на фоне общей паники выросло на $233 млн

Состояние миллиардера Аркадия Ротенберга выросло 16 марта на $233 млн, до $3 млрд, свидетельствуют данные Forbes Real Time. Бизнесмен стал лидером по приросту состояния среди всех участников глобального списка Forbes 16 марта. Состояния других российских участников глобального списка в понедельник либо показывают нулевую динамику, либо падают.
Акции компании утром в понедельник подскочили на 60%, со 119,1 рубля за штуку (цена закрытия 13 марта) до 187,8 рублей (по состоянию на 10:30 мск). К 15:20 бумаги торговались на уровне 182 рубля за бумагу.
Это максимальное значение за семь лет, последний раз до такого уровня акции «Мостотреста» поднимались в феврале 2013 года, когда компания и сам Ротенберг еще не были под американскими санкциями. При этом за прошлую неделю динамика акций «Мостотреста» была не такой значительной — акции выросли с 92,7 до 119,1 рубля за неделю.
Сегодняшнему резкому росту предшествовало объявление о том, что компания намерена выкупить бумаги у миноритариев по цене 220,44 рублей. Продать свои пакеты смогут те акционеры, кто выступит против реорганизации компании за счет выделения из него АО «Дороги и мосты». Реорганизация произойдет в рамках создания ГК «Нацпроектстрой», совместного предприятия «Стройпроектхолдинга» Ротенберга и ВЭБа. Впоследствии «Дороги и мосты» должна войти в СП.
О создании СП стороны договорились еще в июне прошлого года, новая структура должна стать крупнейшим игроком на рынке инфраструктурного финансирования и строительства.
Тогда в ВЭБе говорили, что для СП будут интересны активы «ТЭК-Мосэнерго», «Трест Гидромонтаж» и группы компаний «1520». Как указывал источник РБК, близкий к сделке, ВЭБ выдаст бридж-кредит на 29,8 млрд рублей совместному предприятию, эти деньги, по его словам, пойдут на приобретение строительных активов.
«Мостотрест» — крупнейший в России строитель мостов и один из крупнейших строителей транспортной инфраструктуры. Компания участвовала в строительстве Крымского моста, общая стоимость проекта составила 228 млрд рублей. именно это стало причиной введения против нее санкций. США ввели санкции против «Мостотреста» в сентябре 2016 года. Евросоюз ввел санкции против «Мостотреста» летом 2018 года. Сам Ротенберг находится под санкциями с 2014 года.
В целом для российского рынка понедельник, 16 марта, стал очередным днем падения. Индекс Мосбиржи к 16:00 мск снижался почти на 5%, индекс РТС терял более 6,5%.