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17:10 (мск), источник: РИА Новости

Цена на нефть Brent упала ниже $30 за баррель

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Стоимость нефти Brent обновила очередной минимум с февраля 2016 года, это произошло на фоне общемировых распродаж на рынках.

Источник: AP 2020

По состоянию на 16:32 мск цена майских фьючерсов на Brent уменьшается на 12,05%, до 29,77 доллара за баррель, WTI — на 10,4%, до 28,7 доллара.

Помимо распродаж, на ситуацию влияет падение на мировых фондовых биржах: азиатские закрылись со снижением в пределах 10%, европейские торгуются вниз на 7−11,6%. Снижается и российский рынок акций, а также рубль.

Нефтяные трейдеры опасаются, что принимаемые меры не предотвратят рецессию мировой экономики из-за коронавируса и ситуации вокруг нефтедобычи (страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться о продлении сделки по ее сокращению).

В ночь на понедельник о новом смягчении монетарной политики объявили ФРС США и ЦБ Японии. Ранее меры поддержки анонсировали центробанки Китая, Великобритании и еврозоны. Кроме того, сегодня ЕЦБ высвободил около 100 миллиардов евро банковского капитала для поддержки кредитования в условиях кризиса.

«Реакция цен понятна, так как более низкие процентные ставки и новые программы покупки облигаций ничего не сделают для борьбы с текущей слабостью спроса на нефть», — отметил аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), чье мнение приводит агентство Рейтер.

Справка
Мир без ОПЕК+. Что будет с ценами на нефть и рублем?Альянс нефтедобывающих государств ОПЕК+, который удерживал цены на нефть последние три года, распался. В результате цены на нефть обвалились с 50 до 35 долларов за баррель.
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