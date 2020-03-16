Спрос на туалетную бумагу в мире вырос втрое, сообщил эксперт

В последние дни во многих странах
«Из-за ситуации с коронавирусом мы получаем в три раза больше заказов на туалетную бумагу не только из России, но со всего мира. В Россию на фоне роста спроса на туалетную бумагу мы первое время отправляли дополнительный товар из Турции, поскольку наша российская фабрика не справлялась с растущим объемом заказов. Но сейчас и эти наши возможности исчерпаны», — сказал собеседник агентства.
По его словам, фабрика Hayat Kimya в Елабуге работает на полную мощность, и ранее было принято решение построить новую фабрику в Калуге, она будет введена в эксплуатацию в
«Руководство компании пока не думает о капитальном расширении производства, так как, возможно, такой рост заказов — явление временное, и он уйдет вместе с усилением борьбы с вирусом. Мы пока следим за ситуацией. Если ажиотажный спрос сохранится надолго, то руководство компании будет принимать решение», — добавил представитель Hayat Kimya.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.