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17:52 (мск), источник: РИА Новости

Спрос на туалетную бумагу в мире вырос втрое, сообщил эксперт

АНКАРА, 16 мар — РИА Новости, Алена Палажченко. Ведущий турецкий производитель туалетной бумаги Hayat Kimya получает в три раза больше заказов из России и других стран из-за ситуации с коронавирусом, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель компании.

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Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано90+31
Скончалось0
Выздоровело8
Инфицировано174 884+18 782
Скончалось6 705+886
Выздоровело77 657+5 033
по данным JHU CSSE на 18:13 MSK, 16.03
Источник: РИА Новости

В последние дни во многих странах из-за пандемии коронавируса возник ажиотажный спрос на предметы первой необходимости, включая средства гигиены, дезинфекции, туалетную бумагу и продукты с длительным сроком хранения.

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«Из-за ситуации с коронавирусом мы получаем в три раза больше заказов на туалетную бумагу не только из России, но со всего мира. В Россию на фоне роста спроса на туалетную бумагу мы первое время отправляли дополнительный товар из Турции, поскольку наша российская фабрика не справлялась с растущим объемом заказов. Но сейчас и эти наши возможности исчерпаны», — сказал собеседник агентства.

По его словам, фабрика Hayat Kimya в Елабуге работает на полную мощность, и ранее было принято решение построить новую фабрику в Калуге, она будет введена в эксплуатацию в июле-августе этого года.

«Руководство компании пока не думает о капитальном расширении производства, так как, возможно, такой рост заказов — явление временное, и он уйдет вместе с усилением борьбы с вирусом. Мы пока следим за ситуацией. Если ажиотажный спрос сохранится надолго, то руководство компании будет принимать решение», — добавил представитель Hayat Kimya.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире заражены уже более 153 тысяч человек более чем в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тысячи скончались.

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