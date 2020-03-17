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04:27 (мск), источник: РИА Новости

Мировые цены на нефть выросли более чем на пять процентов

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Мировые цены на нефть восстанавливаются после обрушения в понедельник, стоимость нефти Brent и WTI поднимается уже более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.

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Источник: AP 2020

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Мировые цены на нефть восстанавливаются после обрушения в понедельник, стоимость нефти Brent и WTI поднимается уже более чем на 5%, свидетельствуют данные торгов.

В понедельник стоимость нефти марки Brent обновила минимум более чем за четыре года, подешевев более чем на 12% и опустившись ниже 30 долларов за баррель. Стоимость нефти марки WTI снизилась на 10%.

По состоянию на 4.02 мск апрельский фьючерс марки WTI дорожает на 5,10%, до 30,48 доллара за баррель. Майский фьючерс марки Brent растет на 5,23%, до 31,17 доллара за баррель.

На ситуацию вокруг нефтяных цен влияет нестабильность на мировых фондовых биржах, вызванная эпидемией коронавируса. Нефтяные трейдеры опасаются, что принимаемые меры не предотвратят рецессию мировой экономики и ситуации вокруг нефтедобычи (страны ОПЕК+ 6 марта не смогли договориться о продлении сделки по ее сокращению).

В ночь на понедельник о новом смягчении монетарной политики объявили ФРС США и японский центробанк. Ранее меры поддержки анонсировали центробанки Китая, Великобритании и еврозоны. Кроме того, ЕЦБ высвободил около 100 миллиардов евро банковского капитала для поддержки кредитования в условиях кризиса.

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16 марта© Ньюстюб
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