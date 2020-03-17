Курс доллара снизился до 74 рублей

По состоянию на 10:17 мск доллар торгуется на уровне 74,4 рубля (-0,82%), евро — 82,5 рубля (-1,1%).
Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 3,03% — до $30,96 за баррель. Нефть сорта WTI подорожала на 4,93% — до $30,43 за баррель.
Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов показали снижение на 0,2−1%, однако затем перешли к росту.
По данным на 10:20 мск, индекс Мосбиржи прибавил 1,63% и достиг уровня 2303,75 пункта, РТС увеличился на 1,66%, до 983 пунктов.
Лидерами роста на торгах являются акции «Мечела» (+5,1%), АФК «Система» (+4,3%), привилегированные акции Сбербанка (+4,3%), «Распадской» (+4,1%), «Газпрома» (+3,3%), НЛМК (+3,27%), ВТБ (+3,15%) и обыкновенные акции Сбербанка (+3,13%).