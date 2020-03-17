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11:00 (мск), источник: ТАСС

Курс доллара снизился до 74 рублей

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился на 0,87% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 74 рублей. Курс евро упал на 1,8%, до 82,89 рубля, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск.

ЦБ: $ 74.1262   +0.94 € 82.7471   +0.89 ММВБ: $ 73.6275   -1.02 € 81.9825   -1.43
Источник: РИА "Новости"

По состоянию на 10:17 мск доллар торгуется на уровне 74,4 рубля (-0,82%), евро — 82,5 рубля (-1,1%).

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 3,03% — до $30,96 за баррель. Нефть сорта WTI подорожала на 4,93% — до $30,43 за баррель.

Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов показали снижение на 0,2−1%, однако затем перешли к росту.

По данным на 10:20 мск, индекс Мосбиржи прибавил 1,63% и достиг уровня 2303,75 пункта, РТС увеличился на 1,66%, до 983 пунктов.

Лидерами роста на торгах являются акции «Мечела» (+5,1%), АФК «Система» (+4,3%), привилегированные акции Сбербанка (+4,3%), «Распадской» (+4,1%), «Газпрома» (+3,3%), НЛМК (+3,27%), ВТБ (+3,15%) и обыкновенные акции Сбербанка (+3,13%).

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