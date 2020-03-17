ЦБ и правительство впервые выступили с совместным заявлением

ЦБ и правительство объявили о мерах поддержки экономики
Ранее некоторые из представленных в совместном заявлении мер озвучил премьер Михаил Мишустин. В частности, он говорил, что для поддержки экономики и граждан правительство сформирует антикризисный фонд в размере до 300 млрд руб. Кроме того, будет увеличен объем предоставляемых государственных гарантий. Власти расширят льготное кредитование бизнеса. Для туристической и авиационной отраслей будет действовать отсрочка по взысканию налогов. Правительство на месяц отменит ограничения в городах для транспорта торговых сетей и введет зеленый коридор на импорт товаров.
Среди новых мер поддержки:
— ЦБ разрешит банкам кредитовать и реструктурировать компании в сфере транспорта и туризма без ухудшения оценок их финансового положения.
— Правительство будет предоставлять государственные гарантии для реструктуризации кредитов транспортных и туристических компаний.
— Производители лекарственных средств и медицинского оборудования получат дополнительные возможности по кредитованию.
— Будет создана специальная группа по мониторингу финансового состояния
— Программа льготного кредитования предприятий малого и среднего бизнеса будет расширена.
— Поставщиков госконтрактов, попавшим под негативное влияние сложившейся ситуации, избавят от штрафов Оказавшиеся на обязательном карантине получат выплаты.
16 марта Мишустин утвердил состав Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса. Возглавлять совет будет сам Мишустин. В его состав вошли мэр Москвы Сергей Собянин, первый
Артем Гирш