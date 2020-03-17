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10:34 (мск), источник: Ведомости

ЦБ и правительство впервые выступили с совместным заявлением

Они объявили о новых мерах поддержки экономики в условиях коронавируса.

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по данным JHU CSSE на 10:33 MSK, 17.03
Источник: Евгений Разумный / Ведомости

ЦБ и правительство объявили о мерах поддержки экономики из-за распространения коронавируса, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора. С совместным заявлением стороны выступили впервые.

Ранее некоторые из представленных в совместном заявлении мер озвучил премьер Михаил Мишустин. В частности, он говорил, что для поддержки экономики и граждан правительство сформирует антикризисный фонд в размере до 300 млрд руб. Кроме того, будет увеличен объем предоставляемых государственных гарантий. Власти расширят льготное кредитование бизнеса. Для туристической и авиационной отраслей будет действовать отсрочка по взысканию налогов. Правительство на месяц отменит ограничения в городах для транспорта торговых сетей и введет зеленый коридор на импорт товаров.

Среди новых мер поддержки:

— ЦБ разрешит банкам кредитовать и реструктурировать компании в сфере транспорта и туризма без ухудшения оценок их финансового положения.

— Правительство будет предоставлять государственные гарантии для реструктуризации кредитов транспортных и туристических компаний.

— Производители лекарственных средств и медицинского оборудования получат дополнительные возможности по кредитованию.

— Будет создана специальная группа по мониторингу финансового состояния социально-значимых компаний.

— Программа льготного кредитования предприятий малого и среднего бизнеса будет расширена.

— Поставщиков госконтрактов, попавшим под негативное влияние сложившейся ситуации, избавят от штрафов Оказавшиеся на обязательном карантине получат выплаты.

16 марта Мишустин утвердил состав Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса. Возглавлять совет будет сам Мишустин. В его состав вошли мэр Москвы Сергей Собянин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, министр транспорта Евгений Дитрих, глава Минздрава Михаил Мурашко, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и другие.

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