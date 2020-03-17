Второй удар девальвации: банки начали повышать ставки по кредитам и вкладам

В марте 2020 года сразу несколько банков из 50 крупнейших по активам повысили ставки по депозитам и по ипотечным кредитам, свидетельствуют данные мониторинга Frank RG на 13 марта.
В частности, максимальные ставки по депозитам подняли Транскапиталбанк и Инвестторгбанк (входит в банковскую группу ТКБ) — с 6,3 до 6,5%, банк «Восточный» — с 6,2 до 6,5%, Московский кредитный банк — с 5,8% до 7,3%. Ставки по ипотеке повысили Юникредит банк и Транскапиталбанк. В Юникредит банке минимальная ставка по ипотеке выросла с 7,4% до 8,9%, максимальная — с 15,5% до 17%. В ТКБ ставки по ипотеке повысили на 1−1,5 п.п.
Эти случаи идут вразрез с многомесячным трендом на снижение ставок в российских банках. В первую декаду марта ставки по вкладам в 10 крупнейших банках, работающих в России, достигли нового исторического минимума — 5,15%, свидетельствуют данные ЦБ. Ставки по депозитам снижались с небольшими перерывами со второй декады марта 2019 года, когда они составляли 7,72%.
Также опускались и ставки по ипотеке — вслед за ставкой ЦБ, которую регулятор с лета 2019 года снизил шесть раз подряд, с 7,75 до 6%. В феврале 2020 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что средние ставки по ипотеке в России в начале 2020 года опустились ниже 9%, и снижение продолжается.
Почему повышают ставки
Часть банков, повысивших ставки как по депозитам, так и по ипотечным кредитам, объясняют это волатильной ситуацией на рынках и ослаблением рубля в результате распространения коронавируса в мире и разрыва сделки ОПЕК и России.
Другие банки объясняют, что повышение плановое или касается только отдельных вкладов.
«Мы следуем рыночным трендам. Резкое падение курса рубля и рост доходности долговых инструментов привели к увеличению ставок по вкладам в банках, — говорит заместитель директора дирекции некредитных продуктов и дистанционных каналов ТКБ Наталья Базалей. — В ближне- и среднесрочной перспективе эта тенденция будет продолжаться, и мы увидим дальнейший рост ставок по вкладам. Сейчас мы предложили нашим вкладчикам новый вклад на 450 дней, условия которого наиболее адекватны рыночной ситуации».
Ставки по рублевым вкладам в банке «Восточный» планово повысили со 2 марта и больше повышать не планируют, рассказал Forbes вице-президент банка по розничному комиссионному бизнесу Владимир Кудряшов. По его словам, ставки решили повысить еще пару месяцев назад «в рамках долгосрочного управления ликвидностью и процентным риском, так как в январе и феврале сознательно держали ставки ниже рынка».
Пресс-служба Московского кредитного банка указала, что ставка в 7,3% доступна для клиентов только по одному вкладу. «Ставка 5,8% относится к классическим банковским депозитам. И эта ставка не менялась. Перед Новым годом у нас был сезонный вклад “Новогодние мечты” со ставкой 7,5%. Срок действия этой акции закончился. В связи с высоким спросом клиентов мы решили ввести комбинированный вклад с повышенной ставкой на уровне 7,3% на постоянной основе. Этот вклад предполагает одновременное открытие ИИС, которое позволяет клиентам получить дополнительный доход не только за счет инвестиций, но и за счет налогового вычета», — говорится в комментарии пресс-службы.
Изменение ставок по ипотеке в официальном сообщении Юникредит банка называется «вынужденной мерой в условиях нестабильной ситуации на мировых фондовых рынках».
Банк также скорректировал размер процентной ставки по уже одобренным ипотечным кредитам — уведомление об одобрении кредита не является офертой, а окончательный размер процентной ставки фиксируется на момент заключения сделки.
Глава дирекции ипотечного кредитования ТКБ Вадим Пахаленко объяснил повышение ставок по ипотечным кредитам «контекстом событий на финансовых рынках». «Пока мы планируем, что повышение коснется клиентов, которые только обратятся за кредитами, а также тех, кому уже одобрена ипотека, если они не успеют выйти на сделку до 31 марта 2020 года. При этом мы допускаем, что при ухудшении обстановки банк может пересмотреть решение и повысить ставки и для других заемщиков с одобренной ипотекой», — говорит он.
Банки ждут решения ЦБ
Большинство крупных банков, однако, ставки пока не повышают. Forbes обратился за комментариями в 30 крупнейших банков по объему привлеченных средств, большинство ответило, что пока не планируют повышать ставки. Сбербанк ответил, что не комментирует изменения условий по продуктам до их официального вступления в силу.
Основным индикатором для банков будет решение ЦБ по ключевой ставке 20 марта, сказал Forbes глава департамента розничных продуктов и цифрового бизнеса Московского индустриального банка Роман Жуков. Он добавил, что банк пока не собирается повышать ставки.
Развитие ситуации будет зависеть от решения по ключевой ставке, соглашается Дмитрий Емелин, руководитель управления банковских продуктов, продуктов казначейства и партнерских проектов дирекции по работе с частными клиентами Ситибанка.
Ускорение инфляционных ожиданий вследствие девальвации рубля, а также рост доходности ОФЗ с начала 2020 года (в среднем на 1−1,5 п.п.) в условиях паники западных финансовых рынков увеличивают вероятность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ. Поэтому некоторые банки еще на прошлой неделе начали закладывать такой сценарий при определении стоимости кредитных и депозитных продуктов, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Мария Зинина.
Даже в случае неизменности ставки ЦБ велика вероятность повышения ставок по кредитам и депозитам, считает руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. Особенно это касается длинных (свыше 1 года) кредитных продуктов, таких как ипотека и автокредиты.
Обвал финансовых рынков и заметное обесценение рубля в последнюю неделю, безусловно, усиливает риски и для банковского сектора, в том числе и с точки зрения стоимости привлекаемых ресурсов. Но резкого увеличения ставок мы пока не ожидаем — паники вкладчиков не наблюдается, поэтому у банков нет стимула сильно завышать ставки по депозитам.
Михаил Доронкинруководитель направления банковских рейтингов агентства НКР
Яна Милюкова, Людмила Петухова.