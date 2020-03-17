Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Пустые полки: россияне начали массово запасаться продуктамиСамыми популярными товарами оказались туалетная бумага, крупы, консервы и майонез
Фоторепортажи
50Конкурс фотографий живой природы #Nature2020
6Лучшие фотографии, снятые на iPhone в Ночном режиме
13:06 (мск), источник: Ведомости

«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус

Услуга будет запущена в течение 30 дней.

Коронавирус COVID-19
12:51 (мск)Финляндия закроет железнодорожное сообщение с Россией
Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано93+30
Скончалось0
Выздоровело8
Инфицировано182 986+13 599
Скончалось7 158+645
Выздоровело79 433+2 176
по данным JHU CSSE на 13:13 MSK, 17.03

В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.

Тест будет платным, с фиксированной ценой для всех регионов, говорит представитель «Инвитро», не называя точной суммы. Она будет известна ближе к дате запуска тестирования. Результаты теста можно будет получить через два дня и более. Список медицинских офисов, где пациенты смогут сделать тест, вскоре появится на сайте компании. Производитель теста — ФГБУ ЦСП Минздрава России, «Ведомости» направили запрос в Минздрав и Росздавнадзор.

Тест будет проводиться по методу полимеразной цепной реакции (ПЦР). Его же используют государственные медицинские учреждения — сейчас в России тест можно сдать или в них, или через медработников, бесплатно.

В Москве анализ на коронавирус принимают больница ЦКБ РАН в Коммунарке и Инфекционная клиническая больница № 1. По данным сайта Минздрава, тестирование на COVID-19 проводится в случае прибытия человека из эпидемиологически неблагополучных стран (их список можно найти на сайте Роспотребнадзора), контакта с вернувшимися из-за границы и зараженными в течение двух недель.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий
Новость
Пустые полки: россияне начали массово запасаться продуктами

16 марта об инвестициях в разработку новых экспресс-тестов на коронавирус объявил Российский фонд прямых инвестиций: совместная разработка с японскими компаниями и учеными позволит определять, болен человек коронавирусом или нет, за 30 минут.

В России производится достаточное количество тест-систем для выявления коронавируса, дефицита нет, заявила 16 марта вице-премьер Татьяна Голикова. «Нет необходимости всем гражданам Российской Федерации обращаться за необходимостью тестирования на новую коронавирусную инфекцию», — подчеркнула она (цитата по «Интерфаксу»). По ее словам, анализ нужен тем, кто был в странах, неблагоприятных по коронавирусу, или контактировал с такими людьми.

«Если человек переживает, то ему такую возможность дадут регионы страны после того, как они выпустят соответствующие документы, определяют порядок. И гражданин может обратиться в первичное звено (больницу)», — сказала вице-премьер.

Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?

Ксения Вирченко

Следите за развитием темы Пандемия коронавируса
 Росавиация сообщила о рисках банкротств авиакомпаний из-за коронавируса
«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус
Коронавирус COVID-19
Финляндия закроет железнодорожное сообщение с Россией
Росавиация сообщила о рисках банкротств авиакомпаний из-за коронавируса
Страны Латинской Америки закрыли границы из-за коронавируса
Пустые полки: россияне начали массово запасаться продуктами
Путин: несистемная оппозиция не является врагом государства
Второй удар девальвации: банки повышают ставки по кредитам
ЦБ и правительство впервые выступили с совместным заявлением
Большинство российских работодателей не готовы к «удаленке»
Как россияне запасаются продуктами из-за пандемии (фото)
Двукратный чемпион мира по фигурному катанию умер в 30 лет
Рубль укрепляется к доллару и евро на открытии торгов
Здоровье
Глава ВОЗ в России рассказала о тайнах коронавируса А также о том, как правильно себя вести во время пандемии.
Hi-Tech
Huawei представила в России «почти флагман» за минимальные деньги 4 камеры и потрясающий цвет.
Авто
23% россиян решили отложить покупку автомобиля из-за кризиса Большинство соотечественников уверены, что цены на машины продолжат расти
Кино
Гузееву довели до слез на съемках «Давай поженимся!» Ведущая рассказала поклонникам об «отвратительной невесте»
Новости партнеров
Дочь Успенской нашли на окраине Москвы в плачевном состоянии
Роскошный отпуск с миллионершей закончился для Шаляпина проблемами
Дочь Успенской нашли в невменяемом состоянии
Нашли на окраине Москвы: дочь Успенской находится в невменяемом состоянии
Gnezdo.ru
Эти снимки были запрещены в СССР. Что на них?
Создатель коронавируса назван: Китай оправдали
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
По ней сходили с ума: смотреть больно спустя годы
Леди
Юлия Высоцкая восхитила поклонников необычным образом Актриса преобразилась с помощью двух аксессуаров.
Новости партнеров
Самая красивая телеведущая РФ увядает на глазах
Отношения Шаляпина с миллионершей закончились в кабинете доктора
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
36,6 больше не норма: врачи изменили стандарты температуры человека
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь