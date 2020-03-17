«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус

В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.
Тест будет платным, с фиксированной ценой для всех регионов, говорит представитель «Инвитро», не называя точной суммы. Она будет известна ближе к дате запуска тестирования. Результаты теста можно будет получить через два дня и более. Список медицинских офисов, где пациенты смогут сделать тест, вскоре появится на сайте компании. Производитель теста — ФГБУ ЦСП Минздрава России, «Ведомости» направили запрос в Минздрав и Росздавнадзор.
В Москве анализ на коронавирус принимают больница ЦКБ РАН в Коммунарке и Инфекционная клиническая больница № 1. По данным сайта Минздрава, тестирование на COVID-19 проводится в случае прибытия человека из эпидемиологически неблагополучных стран (их список можно найти на сайте Роспотребнадзора), контакта с вернувшимися
16 марта об инвестициях в разработку новых
В России производится достаточное количество
«Если человек переживает, то ему такую возможность дадут регионы страны после того, как они выпустят соответствующие документы, определяют порядок. И гражданин может обратиться в первичное звено (больницу)», — сказала
Ксения Вирченко