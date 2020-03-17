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11:54 (мск), источник: Ведомости

Росавиация сообщила о рисках банкротств авиакомпаний из-за коронавируса

По оценке самих перевозчиков, только от закрытия рейсов в Китай они потеряли 1,7 млрд рублей.

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по данным JHU CSSE на 11:33 MSK, 17.03
Источник: Ведомости

На фоне распространения коронавируса возникают риски банкротств авиаперевозчиков, заявил на коллегии Росавиации руководитель федерального агентства и первый замминистра транспорта Александр Нерадько. По его словам, причиной этому — падающие доходы авиакомпаний из-за закрытия международных маршрутов одновременно с растущими расходами из-за ослабления курса рубля.

У нас есть авиакомпания Utair, которая находится в сложном финансовом положении. Но при этом Utair выполняет большой объем региональных перевозок на безальтернативной основе.
Александр Нерадько
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За февраль 2020 г. упущенная маржинальная прибыль авиакомпаний, по их собственным оценкам, от закрытия направлений в Китай составила около 1,7 млрд руб., сообщил руководитель Росавиации. Если такая ситуация сохранится до конца года, то убытки авиакомпаний от закрытия рейсов в связи с пандемией коронавируса могут превысить 100 млрд руб., предупредил Нерадько, хотя подчеркнул, что сейчас называются разные цифры, которые еще стоит проверить.

О потенциальных убытках российских авиакомпаний из-за приостановки полетов в 100 млрд руб. ранее писал РБК со ссылкой на источники. По данным источника издания в авиакомпании, такая цифра называлась на недавнем совещании Минтранса. При этом источник РБК, близкий к Росавиации, говорил об оценке потерь перевозчиков в 70 млрд руб.

Речь сейчас идет не о росте и сохранении объемов перевозок, а сохранении самой гражданской авиации.
Владимир Тасун
президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта

По его словам, так плохо авиации не было никогда.

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Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» из-за сокращения количества рейсов ощущает «колоссальное, прежде всего финансовое, давление», заявила 16 марта пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова. Пытаясь сохранить коллектив летного состава, несмотря на приостановку ряда международных рейсов из-за коронавируса, «Аэрофлот» предложил своим сотрудникам уйти в отпуск, сообщила она. Аналогичным образом поступил второй крупнейший российский перевозчик S7 — после сокращения рейсов из-за пандемии COVID-19 часть летных и кабинных экипажей авиакомпании отправили в плановые отпуска, пишет ТАСС.

Для поддержки авиакомпаний Росавиация предлагает обнулить аэронавигационные сборы при полетах на Дальний Восток и в Арктику, а в других регионах снизить эти сборы на 50%, заявил Нерадько на коллегии. Также федеральное агентство предлагает мораторий на рост аэропортовых тарифов, и просит отрасль поддержать такие «антикризисные меры», добавил он. По словам первого замминистра транспорта, Минтранс и Росавиация сейчас готовят комплексный план поддержки авиаперевозчиков, а также аэропортов и других организаций отрасли.

Алена Якушова, Александр Воробьев

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