Росавиация сообщила о рисках банкротств авиакомпаний из-за коронавируса

На фоне распространения коронавируса возникают риски банкротств авиаперевозчиков, заявил на коллегии Росавиации руководитель федерального агентства и первый замминистра транспорта Александр Нерадько. По его словам, причиной этому — падающие доходы авиакомпаний
У нас есть авиакомпания Utair, которая находится в сложном финансовом положении. Но при этом Utair выполняет большой объем региональных перевозок на безальтернативной основе.
За февраль 2020 г. упущенная маржинальная прибыль авиакомпаний, по их собственным оценкам, от закрытия направлений в Китай составила около 1,7 млрд руб., сообщил руководитель Росавиации. Если такая ситуация сохранится до конца года, то убытки авиакомпаний от закрытия рейсов в связи с пандемией коронавируса могут превысить 100 млрд руб., предупредил Нерадько, хотя подчеркнул, что сейчас называются разные цифры, которые еще стоит проверить.
О потенциальных убытках российских авиакомпаний
Речь сейчас идет не о росте и сохранении объемов перевозок, а сохранении самой гражданской авиации.
По его словам, так плохо авиации не было никогда.
Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот»
Для поддержки авиакомпаний Росавиация предлагает обнулить аэронавигационные сборы при полетах на Дальний Восток и в Арктику, а в других регионах снизить эти сборы на 50%, заявил Нерадько на коллегии. Также федеральное агентство предлагает мораторий на рост аэропортовых тарифов, и просит отрасль поддержать такие «антикризисные меры», добавил он. По словам первого замминистра транспорта, Минтранс и Росавиация сейчас готовят комплексный план поддержки авиаперевозчиков, а также аэропортов и других организаций отрасли.
Алена Якушова, Александр Воробьев