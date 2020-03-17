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14:25 (мск), источник: Forbes

Пятеро богатейших россиян потеряли с начала марта $15 млрд

Пятеро богатейших участников российского списка Forbes потеряли с начала марта $15,3 млрд, свидетельствуют данные Forbes Real Time.

ЦБ: $ 73.8896   -0.24 € 82.3056   -0.44 ММВБ: $ 74.9775   +0.33 € 82.6250   -0.79
Источник: РИА "Новости"

На $4,4 млрд сократилась оценка активов, подконтрольных совладельцу «Норникеля» Владимиру Потанину. Сейчас она составляет $21,6 млрд, в то время как 28 февраля — $26 млрд. Акции металлургического гиганта с того момента подешевели на 19% и во вторник торговались на уровне 16 450 рублей (по состоянию на 11:45 мск).

Акции «Лукойла», бенефициаром которого является ближайший конкурент Потанина в списке Forbes Вагит Алекперов, упали за этот же период на 26% и сейчас торгуются по цене 4 187 рублей за штуку (по состоянию на 11:47 мск). Состояние Алекперова за этот же период сократилось на $3,8 млрд, до $19,4 млрд.

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Леонид Михельсон, председатель правления и основной владелец «Новатэка», с начала месяца «обеднел» на $3,3 млрд (акции газовой компании за это время снизились на 18%, до 794,8 рублей).

Металлург Владимир Лисин, совладелец НЛМК, с начала весны потерял $1,9 млрд, его состояние сократилось до $19,4 млрд, его коллега по отрасли, председатель совета директоров «Северсталь» Алексей Мордашов — $2 млрд, его активы сейчас оцениваются в $17,9 млрд.

Сокращение состояний богатейших бизнесменов России обусловлено рядом факторов, главные из которых — развитие эпидемии коронавируса и падение цен на нефть, последовавшее за разрывом сделки России с ОПЕК 6 марта. Все это подкосило как российские акции, так и рубль. С начала марта рублевый индекс Мосбиржи опустился с 2829 пунктов до 2195 (на 22%), индекс РТС за этот период упал с 1332 до 927 пунктов (на 30%), курс доллара вырос с 66,9 до 74,39 рублей, курс евро — с 73,61 до 83,27 рублей.

Справка
Мир без ОПЕК+. Что будет с ценами на нефть и рублем?Альянс нефтедобывающих государств ОПЕК+, который удерживал цены на нефть последние три года, распался. В результате цены на нефть обвалились с 50 до 35 долларов за баррель.
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