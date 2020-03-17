«Можно обвинить во всем русских»: FT рассказала о перспективах нефтяной войны

Ценовая война, начавшаяся между Россией и Саудовской Аравией после разрыва сделки ОПЕК+, может ударить по обеим сторонам конфликта и, кроме того, стать проблемой для США. Такое мнение выразили собеседники Financial Times.
Позицию королевства FT прояснил источник, близкий к королю Салману ибн Абдель Азизу Аль Сауду. «Учитывая международную критику Саудовской Аравии после убийства Хашогги, по-моему, есть ощущение, что нам «не ставят в заслугу то, что мы являемся ответственным игроком [на рынке нефти]». В конечном счете каждый сам за себя. Почему мы должны сидеть и жертвовать понапрасну?», — заявил он. По его словам, «прелесть в том, что можно обвинить во всем русских». «Есть обоснованный ответ: «Идите поговорите с Владимиром [Путиным], это он начал», — отметил собеседник газеты.
Кроме того, источник FT подчеркнул, что в интересах Саудовской Аравии «позволить этому [ценовой войне] продолжаться некоторое время, чтобы привнести в индустрию структурные изменения». «Избавьтесь от слабых сланцевых игроков и пошлите сообщение компаниям по всему миру вроде Tesla», — описал возможный подход источник. Именно так, по его словам, можно «многое изменить на рынке нефти».
В то же время принятое решение, вероятно, закрепит за наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом ибн Салманом имидж импульсивного лидера, пишет FT. Кроме того, для королевства это «большая авантюра».
Вместе с коронавирусом ценовая война создает риск обрушения экономики страны и того, что принц не сможет ее диверсифицировать, как хотел ранее.
«Саудовская Аравия считает, что любая страна, боровшаяся против нее в серьезной ценовой войне, проиграла. Но мы стоим перед беспрецедентной ситуацией из-за одновременного подъема шельфовой нефти и распространения коронавируса. Низкие цены не обязательно простимулируют спрос», — заявила газете сотрудница некоммерческой организации Council on Foreign Relations Эми Майерс Джеффи.
Многих саудовцев воодушевляет идея о том, что королевство «смертельно подорвало» экономику СССР в 1986 году, резко увеличив объем предложения на нефтяном рынке, пишет FT. Другие же боятся того, что наследный принц зашел слишком далеко. «Это абсолютное безумие, — пояснил газете работающий в одной из стран Персидского залива аналитик. — Среди саудитов, которых я знаю, наблюдается настоящее чувство уныния».
Россия также понесет потери из-за ценовой войны, пишет FT. Однако на ее стороне более крупные международные резервы и плавающий курс национальной валюты.
Газета подчеркивает, что экономика России в целом меньше зависит от нефти, чем экономика Саудовской Аравии. Поступающие от Москвы сигналы говорят о том, что Россия приготовилась к переходу в новую реальность на длительный срок, пишет газета. При этом «даже если ценовая война будет завершена», есть вероятность того, что в отношениях двух лидеров сохранятся неприятные эмоции, заявила FT Майерс Джеффи. «Я не вижу возможности для быстрого примирения», — сказала она изданию.
В этих условиях президент США Дональд Трамп оказался «затянут в водоворот», пишет FT. Он долгое время поддерживал хорошие отношения с Салманом и неоднократно положительно отзывался о Путине. Теперь американский лидер оказался участником «странных трехсторонних переговоров, в которых ни одна сторона не отступится, и больно будет всем», заявил газете научный сотрудник Royal United Services Institute Майкл Стивенс. «Три больших игрока сидят в одной комнате, и каждый говорит: «если вы кинете вон того парня, вы кинете меня, так что я кину вас», — пояснил Стивенс изданию.
В начале марта Россия и входящие в ОПЕК крупнейшие экспортеры нефти не смогли договориться о новом сокращении добычи, направленном на борьбу с падением цен, или же о продлении действовавшего соглашения. После этого в рамках начатой ценовой войны саудовская госкомпания Saudi Aramco предложила покупателям нефти самые высокие скидки за последние 20 лет и обещает увеличить добычу более чем на 2 млн баррелей в день. Bloomberg сообщал о готовности саудитов продавать нефть в Европу по цене $25 за баррель, что значительно ниже цены российской марки Urals.