15:24 (мск), источник: Коммерсантъ
ЦБ снизил курс доллара до 73,89 руб., евро — до 82,31 руб
Центробанк снизил официальный курс доллара на 18 марта на 23,66 коп. — до 73,8896 руб. Евро снизился на 44,15 коп. — до 82,3056 руб.
Курс доллара на Мосбирже сегодня, 17 марта, поднимался выше 75 руб. По данным на 14:29 он был выше уровня закрытия на 0,47%. Евро находится на уровне 82,7 руб.— это на 0,83% ниже уровня закрытия.
Напомним, правительство и Центробанк сегодня объявили о мерах для стабилизации экономики, нужные для минимизации последствий коронавируса и снижения цен на нефть. ЦБ продолжит обеспечивать рынки необходимой рублевой и валютной ликвидностью; при необходимости будет использовать регуляторные меры.