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15:24 (мск), источник: Коммерсантъ

ЦБ снизил курс доллара до 73,89 руб., евро — до 82,31 руб

Центробанк снизил официальный курс доллара на 18 марта на 23,66 коп. — до 73,8896 руб. Евро снизился на 44,15 коп. — до 82,3056 руб.

ЦБ: $ 73.8896   -0.24 € 82.3056   -0.44 ММВБ: $ 75.0000   +0.35 € 82.3975   -1.02
Источник: Reuters

Курс доллара на Мосбирже сегодня, 17 марта, поднимался выше 75 руб. По данным на 14:29 он был выше уровня закрытия на 0,47%. Евро находится на уровне 82,7 руб.— это на 0,83% ниже уровня закрытия.

Напомним, правительство и Центробанк сегодня объявили о мерах для стабилизации экономики, нужные для минимизации последствий коронавируса и снижения цен на нефть. ЦБ продолжит обеспечивать рынки необходимой рублевой и валютной ликвидностью; при необходимости будет использовать регуляторные меры.

Справка
Мир без ОПЕК+. Что будет с ценами на нефть и рублем?Альянс нефтедобывающих государств ОПЕК+, который удерживал цены на нефть последние три года, распался. В результате цены на нефть обвалились с 50 до 35 долларов за баррель.
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