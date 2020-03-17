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16:08 (мск), источник: Ведомости

Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок

Президент Владимир Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок, так как ситуация с поставками в магазины надежная, передает ТАСС.

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по данным JHU CSSE на 15:53 MSK, 17.03
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Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Путиным центра по мониторингу ситуации с коронавирусом показал президенту систему мониторинга наличия продуктов и цен в магазинах в регионах. Путину продемонстрировали видео с камер наблюдения в магазинах. Премьер Михаил Мишустин отметил, что россияне сейчас закупают много продуктов. Однако, по его словам, ситуация с поставками продуктов в России стабильная. «Никаких проблем нет», — констатировал он.

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Мэр Москвы Сергей Собянин также рассказал Путину, как осуществляется контроль за гражданами, вернувшимися на родину из очагов распространения коронавирусной инфекцией. Идентифицируется 95% прибывающих, оперативно определяется место их нахождения, отметил Собянин. До всех приезжих доводится информация о необходимости соблюдать карантин в течение 14 дней. За соблюдением режима самоизоляции столичные власти следят благодаря камерам видеонаблюдения и визуализации лиц. Если человек выходит из дома, то его находят и попросят вернуться обратно, сказал мэр.

Собянин 16 марта подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых уличных мероприятий, а также мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек. По данным Минздрава, в России всего выявлено 93 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из заболевших пятеро уже выписаны домой. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, из 93 случаев 86 — завозные.

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