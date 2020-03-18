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10:05 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Велика Россия, а некуда. Коронавирус парализует поездки по стране

Вслед за туроператорами выездного и въездного туризма с проблемами могут столкнуться игроки внутреннего рынка.

Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано114+21
Скончалось0
Выздоровело8
Инфицировано198 178+15 765
Скончалось7 954+800
Выздоровело81 960+2 527
по данным Роспортребнадзора/JHU CSSE на 10:13 MSK, 18.03
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Некоторые регионы России рекомендовали госслужащим, детским группам отказаться от поездок в другие субъекты РФ, что приводит к падению динамики показателей рынка внутреннего туризма, заявил собеседник «Ъ» на туррынке. Это подтверждает опрос региональных властей.

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Так, чиновники Чукотки рекомендовали воздержаться от поездок всем жителям автономии. То же рекомендуют власти Иркутской области, Ямало-Ненецкого округа и Башкирии. В Якутии и Татарстане власти посоветовали родителям в весенние каникулы ограничить выезды детей за пределы республик. В Свердловской области такое предписание получили образовательные учреждения.

В Ярославской области и Хабаровском крае чиновникам рекомендовано минимизировать поездки по России, детские туры отменяются. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил органам власти направлять работников в служебные командировки в неблагоприятные с точки зрения распространения коронавируса российские регионы в исключительных случаях. Региональный штаб Челябинской области по профилактике распространения коронавируса рекомендовал госслужащим решать рабочие вопросы с другими регионами в онлайн-режиме.

Игроки рынка делового туризма также заметили падение активности клиентов. Директор агентства «Аэроклуб» Юлия Липатова говорит, что к 17 марта объем продаж снизился на 25%, отменены 45% бронирований — эта цифра выросла в два с половиной раза за пять дней.

Она добавляет, что почти все деловые мероприятия с марта по май уже отменены.

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Региональные ограничения начали сказываться и на туроператорах. Гендиректор «Дельфина» Сергей Ромашкин рассказывает о путешественниках из Мурманской области, отказавшихся от поездки из-за рекомендации начальства. Тем не менее, по словам туроператора, бронирования внутрироссийских пляжных направлений идут все еще «достаточно активно». Другие туроператоры пока также не готовы говорить о падении.

Так, в «Интуристе», наоборот, отмечают рост спроса на туры по России в 1,5 раза, о всплеске продаж говорят и в TUI.

Но агентства позитивные оценки туроператоров не подтверждают. Согласно Level.Travel, даже в условиях тотального обвала спроса на зарубежные направления туры по России формируют только 11% продаж, это всего лишь на 1,7 процентного пункта больше, чем годом ранее. В Travelata.ru долю внутренних направлений оценивают в 8%. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе объясняет, что туроператоры пока руководствуются данными, полученными до 15 марта, то есть до момента, с которого регионы начали массово предупреждать жителей об опасности поездок. Эксперт не сомневается, что сложившаяся ситуация негативно скажется на внутреннем туризме.

Собеседник «Ъ» на рынке даже при позитивном сценарии развития событий предполагает обвал на 50% числа бронирований на ближайшие даты, включая майские праздники: это коснется не только курортных, но и экскурсионных направлений из-за закрытия музеев и театров.

Региональные игроки уже подсчитывают первые убытки. В Самарской области, по оценкам президента местной гостинично-туристской ассоциации Ирины Фан-Юнг, ущерб составил 3,5−5 млн руб. в месяц. Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что к прогнозам о предстоящем сезоне относится с осторожным оптимизмом.

Власти уже разрабатывают меры поддержки отрасли. Правительство РФ 17 марта освободило туроператоров до конца года от обязательных взносов в фонды «Турпомощи». ЦБ предоставил банкам возможность работать с заемщиками в сфере туризма без ухудшения оценок их финансового положения, правительство будет предоставлять госгарантии для реструктуризации и пролонгации займов. Майя Ломидзе поясняет, что специфические меры поддержки для игроков внутреннего туризма пока не объявлялись. Существующий пакет, по ее мнению, не решит проблем турбизнеса: финансовая нагрузка не снимается, а сдвигается. Реально помочь рынку, по словам эксперта, могли бы налоговые каникулы.

Александра Мерцалова; региональные редакции «Ъ»

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