В АКОРТ прокомментировали проблему «пустых полок» в магазинах

Он подчеркнул, что это никак не связано с дефицитом товара.
«Ретейлеры активно перестраивают все логистические схемы, чтобы ускоренно доставлять товары повышенного спроса на полки. Если товара нет на полке, он либо в пути, либо на складе», — рассказал он.
Ранее в АКОРТ заявили, что запасов продуктов питания в российских магазинах без пополнения хватит на восемь недель. При этом торговые сети в усиленном режиме закупают товары, которые пользуются наибольшим спросом. Среди них — макароны, крупы, туалетная бумага, а также средства дезинфекции.
В Минпромторге рекомендовали торговым сетям поддерживать в магазинах постоянные запасы необходимых товаров, обрабатывать дезинфицирующими средствами ручки продуктовых тележек и корзин, дверные ручки и другие предметы, с которыми чаще всего контактируют посетители. Магазины постараются минимизировать очереди у касс и постоянно оповещать покупателей о сохранении метровой дистанции друг от друга.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В Европе наиболее сложная обстановка сложилась в Италии, Испании и Франции.
Общее число зараженных COVID-19 в России составляет 114 человек. По словам