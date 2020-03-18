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Пустые полки: россияне начали массово запасаться продуктамиСамыми популярными товарами оказались туалетная бумага, крупы, консервы и майонез
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09:52 (мск), источник: РИА Новости

В АКОРТ прокомментировали проблему «пустых полок» в магазинах

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Наличие пустых полок в продовольственных магазинах связано с логистическими проблемами. Об этом в беседе с порталом Ura.ru заявил пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.

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по данным Роспортребнадзора/JHU CSSE на 10:13 MSK, 18.03
Источник: РИА Новости

Он подчеркнул, что это никак не связано с дефицитом товара.

«Ретейлеры активно перестраивают все логистические схемы, чтобы ускоренно доставлять товары повышенного спроса на полки. Если товара нет на полке, он либо в пути, либо на складе», — рассказал он.

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Ранее в АКОРТ заявили, что запасов продуктов питания в российских магазинах без пополнения хватит на восемь недель. При этом торговые сети в усиленном режиме закупают товары, которые пользуются наибольшим спросом. Среди них — макароны, крупы, туалетная бумага, а также средства дезинфекции.

В Минпромторге рекомендовали торговым сетям поддерживать в магазинах постоянные запасы необходимых товаров, обрабатывать дезинфицирующими средствами ручки продуктовых тележек и корзин, дверные ручки и другие предметы, с которыми чаще всего контактируют посетители. Магазины постараются минимизировать очереди у касс и постоянно оповещать покупателей о сохранении метровой дистанции друг от друга.

Супермаркеты в России во время пандемии
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Ситуация с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В Европе наиболее сложная обстановка сложилась в Италии, Испании и Франции.

Общее число зараженных COVID-19 в России составляет 114 человек. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, пять из них уже выздоровели, их выписали из больницы. Оставшиеся 109 человек находятся в стационаре, у 106 из них заболевание протекает в легкой форме.

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