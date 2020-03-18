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10:48 (мск), источник: ТАСС

Путин: доля среднего класса в России превысила 70%, его нужно укреплять

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Более 70% граждан России, согласно методике оценки Всемирного банка, относятся к среднему классу, задача властей — укреплять их положение и повышать доходы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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В интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» он обратил внимание, что «средний класс в каждой стране разный» и неправильно отождествлять российский средний класс с уровнем жизни во Франции, Германии или США. Путин отметил, что по методике Всемирного банка к среднему классу относятся люди, доходы которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.

«У нас таких достаточно много, уверенно свыше 70%», — подчеркнул глава государства, напомнив, что средняя зарплата в России гораздо выше МРОТ, который составлял в 2019 году 11,28 тыс. рублей.

«Он [средний класс] у нас есть, наша задача в том только заключается, чтобы укреплять этот средний класс и наращивать [его] доходы», — заключил Путин.

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте.

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