12:26 (мск), источник: РИА Новости
Минфин оценил влияние низких цен на нефть и коронавируса на экономику
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Многие сектора российской экономики сжимаются
«В последнее время вы видите, мы столкнулись с непростой ситуацией для России — это снижение цен на наши энергоресурсы, что всегда являлось одним из основных факторов риска для нашей экономики. Сейчас добавился гораздо более серьезный фактор —коронавирусный. <…> Мы уже говорили о таких секторах, как перевозки, в том числе авиаперевозки, туризм, малый бизнес, за этим следует подрастающий целый ряд других секторов. Мы видим, что сокращается объем покупки дорогостоящих предметов потребления, в том числе автомобилей», — добавил глава ведомства.
Силуанов подчеркнул, что ситуация развивается не лучшим образом, поэтому Россия отклоняется от макроэкономических прогнозов, которые были сформированы на 2020 год: так, обвал нефтяных котировок почти на три триллиона рублей снижает объемы поступления нефтегазовых доходов.
«Напомню, что общий объем федерального бюджета — около 20 триллионов рублей. Нам придется задействовать средства нашего резерва — ФНБ. <…> Тем не менее нам сейчас нужно сконцентрировать ресурсы на точечной, эффективной поддержке тех отраслей экономики, регионов, малого предпринимательства, всех тех направлений, которые без государственной поддержки просто не смогут существовать», — подытожил министр.
Сегодня утром российский фондовый рынок открылся в минусе: индекс Мосбиржи опустился на 1,9%, РТС — на 4,2%, опустившись ниже 900 пунктов впервые с августа 2016-го. Курсы валют обновили рекорды 2016 года: доллара превысил отметку в 79 рублей, но затем понизился до 77,34 рубля. Евро достиг 85,01 рубля. Стоимость нефти упала на 1,4%, до 28,32 доллара за баррель марки Brent.
Нефтяные котировки и курсы валют обрушились после новостей о том, что участники Организации стран — экспортеров нефти не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. Так, нефть марки Brent в начале прошлой недели достигла минимума с января 2016-го, WTI — с февраля того же года. Еще одним фактором, влияющим на национальную и мировую экономику, остается пандемия коронавирусного заболевания.
В понедельник, 16 марта, Brent обновила четырехлетний минимум, подешевев более чем на 12% и опустившись ниже 30 долларов за баррель. Стоимость WTI снизилась на 10%. Однако на следующий день цены немного восстановились. Трейдеры опасаются, что принимаемые меры не предотвратят рецессию мировой экономики и не изменят ситуацию вокруг нефтедобычи. О новом смягчении монетарной политики объявили ФРС США и японский Центробанк.
Ранее меры поддержки анонсировали Центробанки Китая, Великобритании и еврозоны. Кроме того, ЕЦБ высвободил около 100 миллиардов евро банковского капитала для поддержки кредитования в условиях кризиса.
Российское правительство Центробанк приняли ряд мер для стабилизации отечественного финансового рынка. В частности, регулятор на прошлой неделе объявил, что с 10 марта начнет упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке до того момента, когда начнутся регулярные продажи иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).