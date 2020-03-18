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11:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Российские туристы не могут вернуться из стран Латинской Америки и Азии

Российские туристы не могут вернуться на родину из стран Латинской Америки и Азии из-за ограничения авиасообщения на фоне пандемии коронавируса, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ). Ранее стало известно о проблемах с выездом россиян из Черногории.

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по данным Роспортребнадзора/JHU CSSE на 12:33 MSK, 18.03
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«Туроператоры продолжают сообщать о россиянах, которые не могут вернуться домой из стран, закрывших свои границы. Причем список направлений расширяется. Прибавились Аргентина, Перу, Филиппины, Индия, Азербайджан», — сообщили в РСТ (цитата по ТАСС).

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Точное число застрявших российских туристов не приводится. Туроператоры сообщают, что из Перу не могут улететь несколько десятков организованных туристов (страна закрыла границы), несколько человек не могут покинуть аргентинский город Ушуайю, из которого они должны были отправиться в Антарктиду, но тур отменили. Несколько россиян не могут вернуться с филиппинского острова Себу. Они находятся в аэропорту, в котором закрыты все магазины и кафе.

Пресс-секретарь посольства России в республике Филиппины Наталья Линовицкая сообщила «РИА Новости», что в стране находятся около 320 россиян. По ее словам, местные власти не оказывают содействия. «Ситуация усугубляется тем, что они находятся на разных островах. Нам удалось около 120 человек собрать на Боракае, вчера с мелких островов мы привезли катером около 100 человек в Себу, десятки человек еще остаются на других островах», — рассказала она.

Всего в мире коронавирусом заразились уже более 200 тыс. человек, умерли около 8 тыс. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 заболевших, из них десять заразилось уже внутри страны. С 18 марта до 1 мая граница России будет закрыта для иностранцев.

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