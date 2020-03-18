11:52 (мск), источник: Коммерсантъ
Российские туристы не могут вернуться из стран Латинской Америки и Азии
Российские туристы не могут вернуться на родину из стран Латинской Америки и Азии
«Туроператоры продолжают сообщать о россиянах, которые не могут вернуться домой из стран, закрывших свои границы. Причем список направлений расширяется. Прибавились Аргентина, Перу, Филиппины, Индия, Азербайджан», — сообщили в РСТ (цитата по ТАСС).
Точное число застрявших российских туристов не приводится. Туроператоры сообщают, что из Перу не могут улететь несколько десятков организованных туристов (страна закрыла границы), несколько человек не могут покинуть аргентинский город Ушуайю, из которого они должны были отправиться в Антарктиду, но тур отменили. Несколько россиян не могут вернуться с филиппинского острова Себу. Они находятся в аэропорту, в котором закрыты все магазины и кафе.
Всего в мире коронавирусом заразились уже более 200 тыс. человек, умерли около 8 тыс. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 114 заболевших, из них десять заразилось уже внутри страны. С 18 марта до 1 мая граница России будет закрыта для иностранцев.