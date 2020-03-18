Цена нефти марки Brent упала ниже $28 за баррель впервые с 2016 года

По состоянию на 12:57 (мск) цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent снижается до 27,62 доллара за баррель. Стоимость нефти марки WTI поначалу достигала 26,05 доллара за баррель впервые с ноября 2002 года, а позже опустилась до 25,95 доллара.
Рубль усиливает падение: курс доллара вырос до 77,94 рубля, евро — до 85,70 рубля.
Сегодня утром российский фондовый рынок открылся в минусе: индекс Мосбиржи обвалился на 1,9%, РТС — на 4,2%, опустившись ниже 900 пунктов впервые с августа 2016-го. Курсы валют обновили рекорды 2016 года: доллара превысил отметку в 79 рублей, евро достигал 85,01 рубля.
Нефтяные котировки и курсы валют обрушились после новостей о том, что участники Организации стран — экспортеров нефти не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. Так, нефть марки Brent в начале прошлой недели достигла минимума с января 2016-го, WTI — с февраля того же года. Еще одним фактором, влияющим на национальную и мировую экономику, остается пандемия коронавирусного заболевания.
В понедельник, 16 марта, Brent обновила четырехлетний минимум, подешевев более чем на 12% и опустившись ниже 30 долларов за баррель. Стоимость WTI снизилась на 10%. Однако на следующий день цены немного восстановились. Трейдеры опасаются, что принимаемые меры не предотвратят рецессию мировой экономики и не изменят ситуацию вокруг нефтедобычи.
О новом смягчении монетарной политики объявили ФРС США и японский Центробанк. Ранее меры поддержки анонсировали Центробанки Китая, Великобритании и еврозоны. Кроме того, ЕЦБ высвободил около 100 миллиардов евро банковского капитала для поддержки кредитования в условиях кризиса.
Российское правительство Центробанк приняли ряд мер для стабилизации отечественного финансового рынка. В частности, регулятор на прошлой неделе объявил, что с 10 марта начнет упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке до того момента, когда начнутся регулярные продажи иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).