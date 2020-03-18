Рубль снова обвалился к доллару и евро на фоне паники из-за коронавируса
Курс доллара на открытии торгов на московской бирже в среду преодолел отметку в 79 рублей впервые с 12 февраля 2016 года, однако через несколько минут откатился до уровня 77 рублей. В районе 13:00 по Москве доллар торгуется вокруг отметки в 77,83 рубля.
Акции ряда крупнейших российских компаний также дешевеют на торгах в среду: сильнее всего потеряли в цене бумаги «Аэрофлота» (падают более чем на 10%). Это происходит на фоне сообщений об отмене рейсов по некоторым европейским направлениям.
Дешевеют также и нефтяные компании, например, «Лукойл», «Роснефть» и «Сургутнефтегаз».
В то же время резко подорожали акции продуктовых сетей: «Ленты» — на 6,8% и «Магнита» — почти на 3%. Это происходит на фоне нарастающей паники среди россиян, которые буквально сметают с полок магазинов продукты, опасаясь ужесточения карантинных мер.
Супермаркеты в России во время пандемии
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Давление на активы
Причины падения рубля не меняются в последние дни: участники рынка продают рисковые активы из-за роста неопределенности из-за пандемии коронавируса, охватывающей все больше и больше стран. Во вторник рейтинговое агентство S&P предсказало рецессию в мировой экономике, а глава Сбербанка Герман Греф заявил, что нефть может снизиться до 20 долларов за баррель. Как отмечают эксперты Nordea, при цене нефти в диапазоне 20−30 долларов курс доллара будет находиться в диапазоне 75−82 рублей, а евро — 83−90 рублей.
«При приближении к верхним границам данного диапазона Банк России может прибегнуть к интервенциям на валютном рынке, чтобы ограничить риски для финансовой стабильности», — прогнозируют аналитики.
В «Уралсибе» подчеркивают, что очередное падение цен на нефть накануне днем и ослабление европейских фондовых рынков спровоцировали давление на российские активы.
В то же время, по мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Брокер» Альберта Короева, на падении российской валюты и акций скорее отражается ситуация не слабости нефти, а паники на фоне коронавируса.
«Акции ритейлеров дорожают. Население запасается впрок жизненно важными товарами на новостях о новых заболевших в России. Та же причина продолжает гнать вниз акции «Аэрофлота», — объясняет он.
Главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова полагает, что участники рынка ждут действий со стороны правительства. Она отмечает, что ЦБ пока не пошел на досрочное решение по ключевой ставке, а значит на заседании в пятницу она не изменится.
Накануне вечером первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заверял, что валютный рынок в России сейчас достаточно сбалансирован, а рубль сохраняет устойчивость.
«Мы работаем в тесной координации с Центральным банком, в ежедневном режиме сверяем с ЦБ оценки ситуации. ЦБ уже принял ряд мер, способствующих нормализации работы рынков, обеспечению финансового рынка достаточным количеством ликвидности», — говорил Белоусов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
Однако министр финансов Антон Силуанов в среду был менее оптимистичен. По его словам, правительство отклоняется от макроэкономического прогноза на 2020 год: бюджет этого года будет дефицитным, придется задействовать средства Фонда национального благосостояния.
«В последнее время мы столкнулись с непростой ситуации для России, со снижением цен на энергоресурсы, что всегда являлось одним из основных факторов риска для нашей экономики. Сейчас добавилась гораздо более серьезная проблема — коронавирусная инфекция», — пояснил Силуанов.
По словам министра, сокращаются целые сектора экономики, в том числе авиаперевозки, туризм и малый бизнес.
«Сокращаются объемы покупки дорогостоящих предметов потребления, в том числе автомобилей. Поэтому, к сожалению, ситуация развивается пока не лучшим образом», — заключил министр.