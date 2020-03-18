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14:17 (мск), источник: BBC News Русская служба

Рубль снова обвалился к доллару и евро на фоне паники из-за коронавируса

Курс доллара на открытии торгов на московской бирже в среду преодолел отметку в 79 рублей впервые с 12 февраля 2016 года, однако через несколько минут откатился до уровня 77 рублей. В районе 13:00 по Москве доллар торгуется вокруг отметки в 77,83 рубля.

ЦБ: $ 77.2131   +3.32 € 84.8881   +2.58 ММВБ: $ 78.2675   +2.83 € 85.9025   +3.00
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по данным Роспортребнадзора/JHU CSSE на 14:13 MSK, 18.03
Источник: Reuters

Курс евро превысил отметку в 85 рублей впервые с 22 февраля 2016 года. К 13:00 он торговался на уровне 85,68 рубля.

Рубль падает на фоне снижения цен на нефть, которые в среду днем опустились ниже 28 долларов.

Акции ряда крупнейших российских компаний также дешевеют на торгах в среду: сильнее всего потеряли в цене бумаги «Аэрофлота» (падают более чем на 10%). Это происходит на фоне сообщений об отмене рейсов по некоторым европейским направлениям.

Дешевеют также и нефтяные компании, например, «Лукойл», «Роснефть» и «Сургутнефтегаз».

В то же время резко подорожали акции продуктовых сетей: «Ленты» — на 6,8% и «Магнита» — почти на 3%. Это происходит на фоне нарастающей паники среди россиян, которые буквально сметают с полок магазинов продукты, опасаясь ужесточения карантинных мер.

Супермаркеты в России во время пандемии
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Давление на активы

Причины падения рубля не меняются в последние дни: участники рынка продают рисковые активы из-за роста неопределенности из-за пандемии коронавируса, охватывающей все больше и больше стран. Во вторник рейтинговое агентство S&P предсказало рецессию в мировой экономике, а глава Сбербанка Герман Греф заявил, что нефть может снизиться до 20 долларов за баррель.
Как отмечают эксперты Nordea, при цене нефти в диапазоне 20−30 долларов курс доллара будет находиться в диапазоне 75−82 рублей, а евро — 83−90 рублей.

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«При приближении к верхним границам данного диапазона Банк России может прибегнуть к интервенциям на валютном рынке, чтобы ограничить риски для финансовой стабильности», — прогнозируют аналитики.

В «Уралсибе» подчеркивают, что очередное падение цен на нефть накануне днем и ослабление европейских фондовых рынков спровоцировали давление на российские активы.

В то же время, по мнению эксперта по фондовому рынку «БКС Брокер» Альберта Короева, на падении российской валюты и акций скорее отражается ситуация не слабости нефти, а паники на фоне коронавируса.

«Акции ритейлеров дорожают. Население запасается впрок жизненно важными товарами на новостях о новых заболевших в России. Та же причина продолжает гнать вниз акции «Аэрофлота», — объясняет он.

Главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова полагает, что участники рынка ждут действий со стороны правительства. Она отмечает, что ЦБ пока не пошел на досрочное решение по ключевой ставке, а значит на заседании в пятницу она не изменится.

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Что говорят в правительстве?

Накануне вечером первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заверял, что валютный рынок в России сейчас достаточно сбалансирован, а рубль сохраняет устойчивость.

«Мы работаем в тесной координации с Центральным банком, в ежедневном режиме сверяем с ЦБ оценки ситуации. ЦБ уже принял ряд мер, способствующих нормализации работы рынков, обеспечению финансового рынка достаточным количеством ликвидности», — говорил Белоусов на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

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Однако министр финансов Антон Силуанов в среду был менее оптимистичен. По его словам, правительство отклоняется от макроэкономического прогноза на 2020 год: бюджет этого года будет дефицитным, придется задействовать средства Фонда национального благосостояния.

«В последнее время мы столкнулись с непростой ситуации для России, со снижением цен на энергоресурсы, что всегда являлось одним из основных факторов риска для нашей экономики. Сейчас добавилась гораздо более серьезная проблема — коронавирусная инфекция», — пояснил Силуанов.

По словам министра, сокращаются целые сектора экономики, в том числе авиаперевозки, туризм и малый бизнес.

«Сокращаются объемы покупки дорогостоящих предметов потребления, в том числе автомобилей. Поэтому, к сожалению, ситуация развивается пока не лучшим образом», — заключил министр.

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