15:44 (мск), источник: Коммерсантъ
Что спишет коронавирус
Объявлены мораторий на банкротства и налоговые каникулы авиакомпаниям и турагентствам.
Первый пакет налоговых мер поддержки компаний, пострадавших от обвала спроса
Как стало известно «Ъ»,
Отсрочка по уплате налогов всем компаниям двух отраслей — туристических компаний и компаний в сфере авиаперевозок — вводится, по сути, немедленно: ФНС поручено не выставлять до 1 мая новые требования по уплате налогов и страховых взносов (с рядом ограничений согласно ст. 70 и п. 3 ст. 46 Налогового кодекса).
Второй блок поручений касается процедур банкротства — они адресованы Минэкономики и ФНС. Налоговой службе, госкорпорациям и федеральным органам исполнительной власти поручено отложить до 1 мая подачу заявлений о банкротстве в отношении должников бюджета—юрлиц, если ранее по ним не возбуждены дела о банкротствах. То же самое рекомендовано руководителям регионов и Центральному банку.
Минэкономики до 1 апреля внесет в правительство законопроект, вводящий в законодательство мораторий на подачу заявлений о банкротстве как новый институт, ускорит согласование и внесение в Белый дом проекта закона, оформляющего институт реструктуризации долгов организаций («защита от банкротства» в новой версии). Кроме того, ко второму чтению в Госдуме поправок к закону о банкротстве правительство должно предложить ввести в него «упрощенную бесплатную процедуру урегулирования долгов для граждан с низким уровнем доходов и недостаточным для погашения долгов имущественным положением» в процедуру внесудебного банкротства гражданина.
Днем 18 марта сообщалось и о других поручениях Михаила Мишустина в рамках плана действий.
В таком же экстренном режиме правительством сегодня утверждены и новые правила оплаты «карантинных» больничных листов.
По данным «Ъ» — по той же схеме: «экстренная» часть, выполняемая в течение нескольких дней (отсрочки, останавливающие развитие ситуации, и срочные финансовые распоряжения), и «краткосрочная» — разработка за время, имеющееся в результате экстренных распоряжений, поправок в законодательство.
Дмитрий Бутрин