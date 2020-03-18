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15:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Что спишет коронавирус

Объявлены мораторий на банкротства и налоговые каникулы авиакомпаниям и турагентствам.

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по данным Роспортребнадзора/JHU CSSE на 17:13 MSK, 18.03
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Первый пакет налоговых мер поддержки компаний, пострадавших от обвала спроса из-за коронавирусной инфекции, будет внесен в правительство 20 марта. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину, ФНС и Минэкономики предоставить отсрочку по уплате налогов пока до 1 мая в сфере туризма и авиаперевозок. Кроме этого до 1 мая будет отложена подача федеральными госорганами и госкорпорациями новых заявлений о банкротстве в отношении должников бюджетной системе, то же самое рекомендовано регионам и Банку России. Кроме этого Белый дом в оперативном режиме выделил 11,8 млрд руб. на допоплату труда медиков, а также предложил органам власти временно остановить выездные проверки бизнеса. Беднейшие граждане должны в рамках поручений получить бесплатную процедуру внесудебного урегулирования долгов в рамках процедур личного банкротства.

Как стало известно «Ъ», премьер-министр 17 марта подписал срочное поручение трем ведомствам, впервые вводящее экстренные меры по предотвращению банкротств и потери платежеспособности отдельным отраслям и компаниям, затронутым экономическими последствиями коронавирусной пандемии. Фактически речь идет о начале исполнения одобренного накануне плана стабилизации ситуации в борьбе с коронавирусом.

Отсрочка по уплате налогов всем компаниям двух отраслей — туристических компаний и компаний в сфере авиаперевозок — вводится, по сути, немедленно: ФНС поручено не выставлять до 1 мая новые требования по уплате налогов и страховых взносов (с рядом ограничений согласно ст. 70 и п. 3 ст. 46 Налогового кодекса).

Минфину до 20 марта поручено внести в правительство проект федерального закона, обеспечивающего отказ от начисления пеней по таким налогам, и упрощение процедур получения отсрочек.

Второй блок поручений касается процедур банкротства — они адресованы Минэкономики и ФНС. Налоговой службе, госкорпорациям и федеральным органам исполнительной власти поручено отложить до 1 мая подачу заявлений о банкротстве в отношении должников бюджета—юрлиц, если ранее по ним не возбуждены дела о банкротствах. То же самое рекомендовано руководителям регионов и Центральному банку.

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Минэкономики до 1 апреля внесет в правительство законопроект, вводящий в законодательство мораторий на подачу заявлений о банкротстве как новый институт, ускорит согласование и внесение в Белый дом проекта закона, оформляющего институт реструктуризации долгов организаций («защита от банкротства» в новой версии). Кроме того, ко второму чтению в Госдуме поправок к закону о банкротстве правительство должно предложить ввести в него «упрощенную бесплатную процедуру урегулирования долгов для граждан с низким уровнем доходов и недостаточным для погашения долгов имущественным положением» в процедуру внесудебного банкротства гражданина.

Днем 18 марта сообщалось и о других поручениях Михаила Мишустина в рамках плана действий.

Так, Белый дом выделил 11,8 млрд руб. на дополнительную оплату труда медиков, занятых в «антикоронавирусных» мероприятиях, ведомствам поручено отказываться от большей части выездных проверок бизнеса в случаях, если эти проверки не связаны непосредственно с риском нанесения ущерба потребителям.

В таком же экстренном режиме правительством сегодня утверждены и новые правила оплаты «карантинных» больничных листов.

В ближайшее время ожидаются и другие поручения, распоряжения и постановления в рамках «антикоронавирусного» плана Белого дома.

По данным «Ъ» — по той же схеме: «экстренная» часть, выполняемая в течение нескольких дней (отсрочки, останавливающие развитие ситуации, и срочные финансовые распоряжения), и «краткосрочная» — разработка за время, имеющееся в результате экстренных распоряжений, поправок в законодательство.

Дмитрий Бутрин

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