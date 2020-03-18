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Пустые полки: россияне начали массово запасаться продуктамиСамыми популярными товарами оказались туалетная бумага, крупы, консервы и майонез
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15:56 (мск), источник: РИА Новости

Минпромторг договорился с сетями о стабильных ценах на продукты

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Минпромторг договорился с ретейлом о стабильных ценах на продукты.

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по данным Роспортребнадзора/JHU CSSE на 17:13 MSK, 18.03
Источник: РИА Новости

«Мы не даем производителям поднимать цены, с этим работают Минсельхоз и ФАС. С ретейлом мы договорились. <…> Конечно, где-то есть импортные поставки, рубль все-таки обесценился по отношению к евро и доллару, <…> возможно, будут какие-то повышения цен, но пока незначительные», — сказал замглавы ведомства Виктор Евтухов в интервью телеканалу «Россия 24».

Он также отметил, что в стране хватает отечественных продуктов.

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«Мы <…> за последние годы настолько мощную работу провели в продуктовом секторе с точки зрения импортозамещения, что у нас достаточно своих товаров. Импортные идут, но они идут в плановом режиме, никаких сбоев нет», — добавил Евтухов.

На этой неделе он сообщал РИА Новости, что ретейлеры сформировали запасы социально значимых товаров в среднем на восемь недель и дефицита продуктов не ожидается.

С начала марта торговые сети на фоне ситуации с COVID-19 фиксируют повышенный спрос россиян на некоторые товары первой необходимости, включая макароны и крупы.

В среду председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) Сергей Беляков завил, что с вечера вторника российские ретейлеры отмечают снижение ажиотажа.

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В свою очередь, глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявлял, что цены в столичных магазинах не растут, власти проводят мониторинг «каждый день по 47 позициям».

Он отметил, что ситуация с пустыми полками вызвана логистическими проблемами: сотрудники магазинов просто не успевают выкладывать продукцию, потому что «люди берут больше, чем обычно». При этом проблем с наличием товара нет, запасов достаточно, заверил Немерюк.

Вице-премьер Виктория Абрамченко также сказала, что дефицита продовольствия в России нет, есть только необоснованный ажиотаж. При этом она отметила, что поставщики должны своевременно обеспечивать доставку в магазины наиболее востребованных товаров.

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