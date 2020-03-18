15:56 (мск), источник: РИА Новости
Минпромторг договорился с сетями о стабильных ценах на продукты
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Минпромторг договорился с ретейлом о стабильных ценах на продукты.
«Мы не даем производителям поднимать цены, с этим работают Минсельхоз и ФАС. С ретейлом мы договорились. <…> Конечно,
Он также отметил, что в стране хватает отечественных продуктов.
«Мы <…> за последние годы настолько мощную работу провели в продуктовом секторе с точки зрения импортозамещения, что у нас достаточно своих товаров. Импортные идут, но они идут в плановом режиме, никаких сбоев нет», — добавил Евтухов.
На этой неделе он сообщал РИА Новости, что ретейлеры сформировали запасы социально значимых товаров в среднем на восемь недель и дефицита продуктов не ожидается.
С начала марта торговые сети на фоне ситуации с COVID-19 фиксируют повышенный спрос россиян на некоторые товары первой необходимости, включая макароны и крупы.
В среду председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские торговые сети) Сергей Беляков завил, что с вечера вторника российские ретейлеры отмечают снижение ажиотажа.
В свою очередь, глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк заявлял, что цены в столичных магазинах не растут, власти проводят мониторинг «каждый день по 47 позициям».
Он отметил, что ситуация с пустыми полками вызвана логистическими проблемами: сотрудники магазинов просто не успевают выкладывать продукцию, потому что «люди берут больше, чем обычно». При этом проблем с наличием товара нет, запасов достаточно, заверил Немерюк.