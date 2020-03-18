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18:08 (мск), источник: РИА Новости

МОТ спрогнозировала потерю 25 миллионов рабочих мест в мире

ЖЕНЕВА, 18 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Пандемия нового коронавируса может привести к потере 25 миллионов рабочих мест, полагают в Международной организации труда.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:53 MSK, 18.03
Источник: StockSnap/СС0

«Однако, если мы увидим международно-скоординированную политику борьбы с заболеванием, как было во время мирового финансового кризиса в 2008—2009 годах, влияние на глобальную занятость может быть значительно ниже», — говорится в заявлении МОТ, распространенном в среду пресс-службой организации.

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Согласно различным сценариям, разработанным МОТ, из-за влияния пандемии COVID-19 на рост мирового ВВП свои рабочие места могут потерять от 5,3 миллиона человек (при малом влиянии на рост ВВП) до 24,7 миллиона человек. Для сравнения, во время кризиса 2008−2009 годов рабочие места потеряли 22 миллиона человек.

Финансовые потери для работников, по предварительным оценкам МОТ, к концу года составят от 860 миллиардов до 3,4 триллиона долларов. Это приведет к снижению покупательской способности и ударит по бизнесу и мировым экономикам. В сфере производства от 8,8 до 35 миллионов человек столкнутся с бедностью и нищетой.

«Это больше не глобальный кризис в области здравоохранения, это также крупный кризис на рынке труда и экономический кризис, который будет иметь огромное влияние на людей. В 2008 году мир объединился для противодействия последствиям глобального финансового кризиса, и предотвратил худший сценарий. Сейчас нам необходимо такое же руководство», — заявил генеральный директор МОТ Гай Райдер.

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