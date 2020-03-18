МОТ спрогнозировала потерю 25 миллионов рабочих мест в мире

«Однако, если мы увидим
Согласно различным сценариям, разработанным МОТ,
Финансовые потери для работников, по предварительным оценкам МОТ, к концу года составят от 860 миллиардов до 3,4 триллиона долларов. Это приведет к снижению покупательской способности и ударит по бизнесу и мировым экономикам. В сфере производства от 8,8 до 35 миллионов человек столкнутся с бедностью и нищетой.
«Это больше не глобальный кризис в области здравоохранения, это также крупный кризис на рынке труда и экономический кризис, который будет иметь огромное влияние на людей. В 2008 году мир объединился для противодействия последствиям глобального финансового кризиса, и предотвратил худший сценарий. Сейчас нам необходимо такое же руководство», — заявил генеральный директор МОТ Гай Райдер.