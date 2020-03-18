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18:17 (мск), источник: РИА Новости

Курс доллара подскочил выше 80 рублей

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Рубль продемонстрировал рекордный за много лет обвал вслед за пикирующими вниз нефтяными ценами, следует из данных Московской биржи.

ЦБ: $ 77.2131   +3.32 € 84.8881   +2.58 ММВБ: $ 79.9350   +4.49 € 86.7525   +3.85
Источник: РИА Новости

К 18:18 мск курс доллара расчетами «завтра» рос на 4,5 рубля — до 79,94 рубля, курс евро — на 3,85 рубля, до 86,75. При этом доллар подскакивал до 80,01 рубля, евро — до 87,66, обновив максимумы с февраля 2016 года.

Негативное воздействие на курсы валют оказывает прежде всего ситуация на рынке нефти, где североморская смесь марки Brent опустилась ниже 26 долларов за баррель впервые с сентября 2003-го. А бочка американской WTI подешевела до 23,5 доллара — впервые с июня 2002-го.

В последнее время цены на нефть обновляют многолетние минимумы из-за замедления спроса на фоне всемирной пандемии коронавируса. Кроме того, негативный эффект усиливает разрыв сделки ОПЕК+, из-за чего с 1 апреля перестанут действовать ограничения на добычу. Всего с начала года нефтяные цены обвалились более чем вдвое.

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Справка
Мир без ОПЕК+. Что будет с ценами на нефть и рублем?Альянс нефтедобывающих государств ОПЕК+, который удерживал цены на нефть последние три года, распался. В результате цены на нефть обвалились с 50 до 35 долларов за баррель.
Следите за развитием темы Обвал нефти, рубля и мировых рынков
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