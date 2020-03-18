18:17 (мск), источник: РИА Новости
Курс доллара подскочил выше 80 рублей
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Рубль продемонстрировал рекордный за много лет обвал вслед за пикирующими вниз нефтяными ценами, следует из данных Московской биржи.
К 18:18 мск курс доллара расчетами «завтра» рос на 4,5 рубля — до 79,94 рубля, курс евро — на 3,85 рубля, до 86,75. При этом доллар подскакивал до 80,01 рубля, евро — до 87,66, обновив максимумы с февраля 2016 года.
Негативное воздействие на курсы валют оказывает прежде всего ситуация на рынке нефти, где североморская смесь марки Brent опустилась ниже 26 долларов за баррель впервые с сентября 2003-го. А бочка американской WTI подешевела до 23,5 доллара — впервые с июня 2002-го.
В последнее время цены на нефть обновляют многолетние минимумы