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22:57 (мск), источник: ТАСС

ФАС не видит предпосылок для роста цен на бензин и дизель как в опте, так и в рознице

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает, что в настоящее время предпосылки к росту цен на бензин и дизельное топливо как в оптовом, так и в розничном сегменте отсутствуют. В случае нарушения антимонопольного законодательства в этом сегменте служба примет меры антимонопольного реагирования. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба ФАС.

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время предпосылки к росту цен как в оптовом, так и в розничном сегменте отсутствуют. Вместе с тем ФАС России продолжает осуществлять мониторинг всех индикаторов рынка нефтепродуктов, и, в случае наличия признаков нарушения антимонопольного законодательства, ведомство примет меры антимонопольного реагирования», — сообщили в ФАС.

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По информации ведомства, динамика роста цен на бензин и дизельное топливо в период с 1 января по 18 марта 2020 года не превышала уровень инфляция. Так, Аи-92 и Аи-95 подорожали на 0,2%, а зимнее дизельное топливо — на 0,19%. Тогда как инфляция с начала года находилась на уровне 0,9%.

Что касается оптовых цен на бензин, то если сравнивать стоимость Аи-92 в марте 2020 года и в марте 2019 года, отмечается ее рост примерно на 10%, уточнили в ФАС. При этом внутренние цены на автомобильный бензин в этот период на внутреннем рынке были ниже экспортных.

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства обратил внимание на рост цен на бензин Аи-92 на 10,44% и поручил держать цены на нефтепродукты под контролем.

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