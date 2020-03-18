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21:09 (мск), источник: РИА Новости

Цены на нефть обновили минимумы с 2002—2003 годов

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Мировые цены на нефть упали до минимумом за 17−18 лет, свидетельствуют данные торгов.

Источник: РИА Новости

Так, стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась более чем на 13 процентов — до 24,88 доллара за баррель. В свою очередь, марка WTI упала в цене почти на 23 процента — до 21,1 доллара за баррель.

Таким образом, Brent подешевела до минимума с мая 2003 года, WTI — с марта 2002 года.

Вслед за нефтяными котировками упал и рубль. К концу дня доллар и евро уперлись в верхнюю плану коридора на Московской бирже на 18 марта — 80,87 рубля и 88,725 рубля соответственно.

Обвал котировок

Спрос на нефть упал из-за пандемии коронавируса. Это привело к резкому снижению цен.

На рынок также оказал влияние срыв сделки ОПЕК+, участники которой не смогли договориться об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти или ее продлении.

Россия не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство и предлагала сохранить существующие условия. Саудовская Аравия, в свою очередь, настаивала на дополнительном сокращении добычи нефти.

В результате с 1 апреля со стран — членов сделки ОПЕК+ снимаются заключенные ранее обязательства. При этом Эр-Рияд в последующем, наоборот, объявил об увеличении добычи и снижении цен на черное золото, что обвалило котировки. Всего с начала года цены рухнули более чем вдвое.

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