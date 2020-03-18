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18 марта, источник: РИА Новости

Американские биржи закрылись обвалом

ВАШИНГТОН, 18 мар — РИА Новости. Ведущие фондовые индексы США в среду ускорили снижение до 5,5−7,8% на фоне общей рыночной волатильности и падений нефтяных цен, свидетельствуют данные торгов.

Источник: AP 2020

По состоянию на 23:02 (мск) на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опускался на 6,29%, до 19902,35 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 8,31%, до 6929,922 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 7,75%, до 2333,06 пункта.

Падение на американских фондовых биржах продолжается в свете распространения коронавируса. В мире заражены порядка 200 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, свыше восьми тысяч скончались. Трейдеры опасаются, что пандемия может привести не просто к замедлению роста мировой экономики, но и к рецессии.

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