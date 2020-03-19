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02:55 (мск), источник: РИА Новости

Аналитик заявил о приближении негативной ситуации для цен на нефть

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. В скором времени произойдет ситуация, при которой сложатся несколько факторов для снижения цен на нефть, заявил эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью RT.

Источник: РИА Новости

«Приближается ситуация, когда сложится много факторов, которые приведут к падению цены. Первый фактор — мы пока не видим восстановления спроса в Китае. Второй — в Европе вводят карантин, а значит, самолеты не летают и машины не ездят, соответственно, понижается спрос на нефть и нефтепродукты. Плюс пока еще не началось снижение объемов производства сланцевой нефти в США», — пояснил эксперт.

Он также напомнил, что со следующего месяца в странах ОПЕК+ нарастят добычу черного золота, а это, в свою очередь, «одномоментно сойдется в одну негативную ситуацию для цен».

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При этом, отметил Юшков, трейдеры осознают эти риски и уже начинают распродавать нефть, «проецируя на цену негативную ситуацию, которая должна начаться только в апреле».

Ситуация с ценой на нефть

В среду мировые цены на черное золото рухнули до минимальных показателей за 17−18. Стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 24,88 доллара за баррель, а марка WTI — до менее чем 21 доллара за баррель.

Спрос на нефть снизился из-за пандемии коронавируса. В связи с этим цены на природное ископаемое резко снизились.
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Рынок также пошатнулся от срыва сделки ОПЕК+, участникам которой не удалось достичь единства по поводу изменения параметров соглашения о сокращении добычи нефти.

Россия отказалась от предложения картеля дополнительно снизить производство, вместо этого Москва предложила сохранить текущие условия, однако Саудовская Аравия настаивала на дополнительном сокращении добычи черного золота.

В итоге с 1 апреля со стран — участниц сделки ОПЕК+ снимаются взятые на них ранее обязательства. В дальнейшем Эр-Рияд объявил об увеличении добычи и снижении цен на нефть, а это повлекло за собой обвал котировок. Всего с начала этого года цены сократились более чем в два раза.

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Мир без ОПЕК+. Что будет с ценами на нефть и рублем?Альянс нефтедобывающих государств ОПЕК+, который удерживал цены на нефть последние три года, распался. В результате цены на нефть обвалились с 50 до 35 долларов за баррель.
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