Аналитик заявил о приближении негативной ситуации для цен на нефть

«Приближается ситуация, когда сложится много факторов, которые приведут к падению цены. Первый фактор — мы пока не видим восстановления спроса в Китае. Второй — в Европе вводят карантин, а значит, самолеты не летают и машины не ездят, соответственно, понижается спрос на нефть и нефтепродукты. Плюс пока еще не началось снижение объемов производства сланцевой нефти в США», — пояснил эксперт.
Он также напомнил, что со следующего месяца в странах ОПЕК+ нарастят добычу черного золота, а это, в свою очередь, «одномоментно сойдется в одну негативную ситуацию для цен».
При этом, отметил Юшков, трейдеры осознают эти риски и уже начинают распродавать нефть, «проецируя на цену негативную ситуацию, которая должна начаться только в апреле».
В среду мировые цены на черное золото рухнули до минимальных показателей за 17−18. Стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала до 24,88 доллара за баррель, а марка WTI — до менее чем 21 доллара за баррель.
Спрос на нефть снизился из-за пандемии коронавируса. В связи с этим цены на природное ископаемое резко снизились.
Рынок также пошатнулся от срыва сделки ОПЕК+, участникам которой не удалось достичь единства по поводу изменения параметров соглашения о сокращении добычи нефти.
Россия отказалась от предложения картеля дополнительно снизить производство, вместо этого Москва предложила сохранить текущие условия, однако Саудовская Аравия настаивала на дополнительном сокращении добычи черного золота.
В итоге с 1 апреля со стран — участниц сделки ОПЕК+ снимаются взятые на них ранее обязательства. В дальнейшем Эр-Рияд объявил об увеличении добычи и снижении цен на нефть, а это повлекло за собой обвал котировок. Всего с начала этого года цены сократились более чем в два раза.