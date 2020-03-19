Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Как распространяется COVID-19 и как от него защититься Всемирная организация здравоохранения выпустила рекомендации в связи с распространением коронавируса
Фоторепортажи
6Лучшие фотографии, снятые на iPhone в Ночном режиме
15Пустые популярные туристические локации
03:33 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт объяснил, как сохранить рублевые сбережения в кризис

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган в интервью порталу Ura.ru призвал покупать долгосрочные рублевые акции российских компаний, поскольку в перспективе они могут вырасти в цене.

ЦБ: $ 77.2131   +3.32 € 84.8881   +2.58 ММВБ: $ 80.8700   +5.43 € 88.3000   +5.40
Источник: РИА Новости

«Отбить девальвацию можно только купив на длительный срок хорошие рублевые акции отечественных компаний», — заявил он.

По словам специалиста, сейчас ценные бумаги опустились до минимальных значений на мировых рынках, однако через год или два они могут вырасти в цене. При этом он обратил внимание на возможные риски.

Читайте также
Курс доллара подскочил выше 80 рублей

Коган предостерег от совершения валютных операций, поскольку «суетиться уже поздно». Он считает, что скупать валюту в текущей ситуации не имеет смысла.

Экономист отмечает, что Центробанк мог бы положительно повлиять на ситуацию, если бы отказался от поднятия ключевой ставки.

«Дешевые кредиты помогли бы тем компаниям, которые в текущем кризисе оказались в тяжелой ситуации», — говорит Коган.

Однако, по его мнению, ЦБ будет действовать осторожно и все же поднимет ставку, чтобы стабилизировать курс рубля.

Ситуация вокруг нефтяных цен

Нефтяные котировки и курсы валют обрушились после новостей о том, что участники Организации стран — экспортеров нефти не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. Так, нефть марки Brent в начале прошлой недели достигла минимума с января 2016-го, WTI — с февраля того же года. Еще одним фактором, влияющим на национальную и мировую экономику, остается пандемия коронавирусного заболевания.

Читайте также
Американские биржи закрылись обвалом

В понедельник, 16 марта, Brent обновила четырехлетний минимум, подешевев более чем на 12% и опустившись ниже 30 долларов за баррель. Стоимость WTI снизилась на 10%. Однако на следующий день цены немного восстановились. Трейдеры опасаются, что принимаемые меры не предотвратят рецессию мировой экономики и не изменят ситуацию вокруг нефтедобычи. О новом смягчении монетарной политики объявили ФРС США и японский Центробанк.

Российское правительство и Центробанк приняли ряд мер для стабилизации отечественного финансового рынка. В частности, регулятор на прошлой неделе объявил, что с 10 марта начнет упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке до того момента, когда начнутся регулярные продажи иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Мир без ОПЕК+. Что будет с ценами на нефть и рублем?Альянс нефтедобывающих государств ОПЕК+, который удерживал цены на нефть последние три года, распался. В результате цены на нефть обвалились с 50 до 35 долларов за баррель.
Почему сбережения не для россиян и как это можно исправить
Во время загрузки произошла ошибка.
17 мая 2019© Ньюстюб
Следите за развитием темы Динамика курса рубля
 Эксперты выяснили, какая группа крови наиболее подвержена коронавирусу
Китайские врачи назвали ошибку европейцев при лечении коронавируса
Экономический кризис
Эксперт объяснил, как сохранить рублевые сбережения в кризис
Аналитик заявил о приближении негативной ситуации для цен на нефть
Цены на нефть обновили минимумы с 2002—2003 годов
СМИ рассказали о снижении цен на нефть тремя странами ОПЕК
ВОЗ похвалила Россию за меры против коронавируса
В Китае рассказали об эффективном лекарстве от коронавируса
Американские биржи закрылись обвалом
Аналитик: приближается негативная ситуация для цен на нефть
В магазинах Москвы заметили «тележки апокалипсиса» (фото)
В ФАС прокомментировали рост цен на бензин
Здоровье
ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса Но лучше обратиться к специалистам.
Hi-Tech
Huawei представила в России «почти флагман» за минимальные деньги 4 камеры и потрясающий цвет.
Горячие темы на Авто
А что будет при $=100 рублей?? 279
Силу воли можно как-то воспитать? 189
Изолировать всех . По землянкам . 167
А что если мы на пороге новой эпохи? 152
Кино
«Вот она — правда»: Успенская разоблачила шоу «Пусть говорят» Певица рассказала, что ей смешно наблюдать, как происходит «аукцион», на котором пытаются выкупить у ее дочери ложную информацию
Новости партнеров
36,6 больше не норма: врачи изменили стандарты температуры человека
Дочь Успенской нашли на окраине Москвы в плачевном состоянии
Эта вещь, которой мы пользуемся ежедневно, – главный рассадник коронавируса
Отношения Шаляпина с миллионершей закончились в кабинете доктора
Популярные темы на «Детях»
Конкурс рассказов. Время пришло 561
Ваша реакция на ситуацию? 380
Я сама испортила свое материнство 288
Я так, просто поныть!( 175
Леди
Где купить недорогую одежду для дома (на время карантина) Для себя и своей семьи нужно выглядеть не хуже, чем для посторонних
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь