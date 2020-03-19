Эксперт объяснил, как сохранить рублевые сбережения в кризис

«Отбить девальвацию можно только купив на длительный срок хорошие рублевые акции отечественных компаний», — заявил он.
По словам специалиста, сейчас ценные бумаги опустились до минимальных значений на мировых рынках, однако через год или два они могут вырасти в цене. При этом он обратил внимание на возможные риски.
Коган предостерег от совершения валютных операций, поскольку «суетиться уже поздно». Он считает, что скупать валюту в текущей ситуации не имеет смысла.
Экономист отмечает, что Центробанк мог бы положительно повлиять на ситуацию, если бы отказался от поднятия ключевой ставки.
«Дешевые кредиты помогли бы тем компаниям, которые в текущем кризисе оказались в тяжелой ситуации», — говорит Коган.
Однако, по его мнению, ЦБ будет действовать осторожно и все же поднимет ставку, чтобы стабилизировать курс рубля.
Нефтяные котировки и курсы валют обрушились после новостей о том, что участники Организации стран — экспортеров нефти не смогли продлить договоренности по сокращению добычи. Так, нефть марки Brent в начале прошлой недели достигла минимума с января 2016-го, WTI — с февраля того же года. Еще одним фактором, влияющим на национальную и мировую экономику, остается пандемия коронавирусного заболевания.
В понедельник, 16 марта, Brent обновила четырехлетний минимум, подешевев более чем на 12% и опустившись ниже 30 долларов за баррель. Стоимость WTI снизилась на 10%. Однако на следующий день цены немного восстановились. Трейдеры опасаются, что принимаемые меры не предотвратят рецессию мировой экономики и не изменят ситуацию вокруг нефтедобычи. О новом смягчении монетарной политики объявили ФРС США и японский Центробанк.
Российское правительство и Центробанк приняли ряд мер для стабилизации отечественного финансового рынка. В частности, регулятор на прошлой неделе объявил, что с 10 марта начнет упреждающую продажу валюты на внутреннем рынке до того момента, когда начнутся регулярные продажи иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).