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06:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российский рубль поднялся на второе место в рэнкинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на Bloomberg.

ЦБ: $ 77.2131   +3.32 € 84.8881   +2.58 ММВБ: $ 80.8700   +5.43 € 88.3000   +5.40
Источник: Reuters

Вмененная волатильность, которая была рассчитана из цен трехмесячных опционов, составила 24,9 процента.

На первом месте рэнкинга оказался мексиканский песо с волатильностью 26,5 процента.

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В декабре прошлого года российская валюта занимала шестую строчку среди самых волатильных валют, а в начале марта 2020 года, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое.

Ранее сообщалось, что рубль стал худшей валютой мира по отношению к доллару. По состоянию на 18 марта, с начала года он подешевел на 28,59 процента. Следом за ним идет бразильский реал, который потерял 28,21 процента, и мексиканский песо (26,91 процента). Также в пятерку входят норвежская крона и южноафриканский рэнд.

По мнению аналитиков, при сохранении негативных тенденций — продолжения эпидемии и ценовой войны — доллар может достигнуть 100 рублей, однако в перспективе, при исчезновении этих факторов, вернется на прежний уровень.

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