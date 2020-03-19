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11:14 (мск), источник: Российская газета

Курс доллара приблизился к 82 рублям, евро — к 90 рублям

Курс рубля после небольшого укрепления на старте торгов продолжил снижаться к доллару и евро, следует из данных Московской биржи. В целом российская валюта утром в четверг ведет себя крайне волатильно.

ЦБ: $ 77.2131   +3.32 € 84.8881   +2.58 ММВБ: $ 79.3775   -1.49 € 86.1475   -2.18
Источник: РИА "Новости"

На старте торгов российская валюта укрепилась — доллар опускался на минимуме до 79,8 рубля, евро — до 85,5 рубля. Но через несколько минут ситуация кардинально изменился и доллар укрепился почти до 82 рублей, а евро подобрался к 90 рублям. Позднее доллар и евро откатились назад и, по состоянию на 10.20 мск, торговались возле 81 и 88 рублей соответственно.

Новость
Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Цены на нефть на торгах в четверг утром в целом восстанавливались. Из данных биржи ICE следует, что баррель Brent растет примерно на 4% и находится около 26 долларов. Накануне стоимость Brent падала ниже 25 долларов, минимума за 17 лет.

Также Банк России в четверг, накануне заседания по ключевой ставке, заявил, что считает нынешний уровень ликвидности российского банковского сектора достаточным для устойчивого функционирования российской финансовой системы. Но несмотря на это, из-за серьезных колебаний на российском и мировых рынках, а также действий центробанков других стран, ЦБ в четверг проведет аукцион репо «тонкой настройки» на 500 млрд рублей. Кроме того, будет проведен и депозитный аукцион «тонкой настройки» еще на 500 млрд рублей.

В среду курс российской валюты упал до минимумов с начала 2016 года. По итогам вчерашних торгов курс доллара дошел почти до 81 рубля, курс евро — почти до 89 рублей.

Рубль стал жертвой дефицита ликвидности в долларовой системе, а также падения котировок нефти, подчеркивает ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. Ранее ФРС США, ЕЦБ и ряд других центробанков развитых стран запустили масштабные программы по выкупу активов («количественное смягчение» — форма предоставления «дешевых денег» финансовому рынку), однако пока инвесторы не верят, что это может насытить рынки ликвидностью в условиях пандемии коронавируса. Поэтому в последние дни все мировые индексы находятся в «красной» зоне, а инвесторы распродают все активы (включая и активы развивающихся стран, в том числе российские), которые можно конвертировать в доллары.

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