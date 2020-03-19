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12:56 (мск), источник: ТАСС

Кудрин заявил, что кризис, вызванный коронавирусом, будет беспрецедентным

Глава Счетной палаты отметил, что влияние на все стороны жизни будет очень сильное.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:00 MSK, 19.03
Источник: AP 2020

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Кризис, вызванный коронавирусом, будет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, его последствия сейчас сложно оценить. Такое мнение высказал журналистам глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Это беспрецедентный такой кризис, связанный с коронавирусом. Влияние будет очень сильное на все стороны жизни, мы это видим сейчас по изоляции, по карантинам, которые вводятся, по ограничению деятельности даже компаний, предприятий. Последствия еще трудно даже оценить.
Алексей Кудрин
глава Счетной палаты РФ

Он отметил, что у правительства должны быть соответствующие полномочия для принятия оперативных мер.

«А контроль последующий всегда будет, и мы, в свою очередь, в свое время последствия изучим, и все эти принятые решения», — подчеркнул глава Счетной палаты.

Показатели нацпроектов

Глава Счетной палаты предложил правительству РФ скорректировать показатели национальных проектов, после этого Счетная палата сможет проанализировать их реализацию. Об этом он заявил на заседании комитета Госдумы по контролю и регламенту.

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«Может быть, нам нужно дать новому правительству сейчас скорректировать национальные проекты, а затем видеть уже скорректированные проекты и их анализировать. Я думаю, где-то в июле мы могли бы с вами поработать (над оценкой реализации нацпроектов — прим. ТАСС)», — сказал Кудрин.

Мониторинг национальных проектов — один из приоритетов Счетной палаты. 13 марта ведомство сообщило, что расходы федерального бюджета РФ на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за первые два месяца 2020 года исполнены на 13,16%, что составляет 262,931 млрд рублей.

По предварительным данным, исполнение расходов на 1 марта по четырем национальным проектам превысило 10%. Лидером, как и по итогам января, остается нацпроект «Здравоохранение» (39,36%). Далее следуют «Демография» (16,73%), «Культура» (15,3%) и «Производительность труда и поддержка занятости» (14,68%).

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