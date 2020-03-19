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14:31 (мск), источник: Forbes

«В страшном сне не могли представить»: Федун назвал цены на нефть катастрофой

Совладелец крупнейшей частной нефтяной компании России «Лукойл» Леонид Федун назвал цену на нефть, вчера упавшую ниже $25 за баррель, катастрофической. Об этом он заявил в интервью телеканалу РБК. Федун отметил, что нефть могла бы стоить около $50, но из-за разрыва сделки России и стран ОПЕК теряет $20−25 от цены.

Источник: РИА "Новости"

«Хотя я знаю, что отдельные государственные компании ее [идею о выходе из сделки с ОПЕК] активно лоббировали. Даже те, кто лоббировали, не могли себе в страшном сне представить, что будут продавать нефть по $25», — заявил миллиардер. При этом еще за несколько дней до разрыва соглашения, на совещании нефтяников с президентом России Владимиром Путиным, «никакая идея о выходе из сделки не обсуждалась», рассказал Федун.

В самой «негативной ситуации» из-за разрыва соглашения окажутся Россия и Саудовская Аравия, которые заявили о планах нарастить добычу нефти на падающем рынке, считает совладелец «Лукойла». «И дальше вопрос их экономических возможностей, резервов и так далее, то есть это будет война на истощение, от которой выиграют США», — заявил миллиардер. Он также предсказал россиянам падение доходов. «Курс рубля, к сожалению, будет падать. Никаких внятных причин, чтобы он дальше не падал, нет. Поэтому, скорее всего, реальные доходы [населения России] упадут», — предупредил бизнесмен.

В то же время ценовая война «не убьет, но сильно ранит» сланцевую добычу в США, считает Федун.
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По его мнению, производство сланца будет отброшено на шесть-семь лет назад. При этом в соответствии со сценариями, которые рассматривает «Лукойл», если Россия и страны ОПЕК не договорятся о новом соглашении производства, а цены на нефть останутся в диапазоне не выше $35 за баррель, то, начиная с 2022—2023 годов, добыча в России начнет сокращаться.

В начале марта Россия и входящие в ОПЕК крупнейшие экспортеры нефти не смогли договориться о новом сокращении добычи, направленном на борьбу с падением цен, или же о продлении действовавшего соглашения. После этого в рамках начатой ценовой войны саудовская госкомпания Saudi Aramco предложила покупателям нефти самые высокие скидки за последние 20 лет и обещает увеличить добычу более чем на 2 млн баррелей в день. Bloomberg сообщал о готовности саудитов продавать нефть в Европу по цене $25 за баррель, что значительно ниже цены российской марки Urals.

Справка
Мир без ОПЕК+. Что будет с ценами на нефть и рублем?Альянс нефтедобывающих государств ОПЕК+, который удерживал цены на нефть последние три года, распался. В результате цены на нефть обвалились с 50 до 35 долларов за баррель.

Александр Пятин

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