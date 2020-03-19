«В страшном сне не могли представить»: Федун назвал цены на нефть катастрофой

«Хотя я знаю, что отдельные государственные компании ее [идею о выходе из сделки с ОПЕК] активно лоббировали. Даже те, кто лоббировали, не могли себе в страшном сне представить, что будут продавать нефть по $25», — заявил миллиардер. При этом еще за несколько дней до разрыва соглашения, на совещании нефтяников с президентом России Владимиром Путиным, «никакая идея о выходе из сделки не обсуждалась», рассказал Федун.
В самой «негативной ситуации» из-за разрыва соглашения окажутся Россия и Саудовская Аравия, которые заявили о планах нарастить добычу нефти на падающем рынке, считает совладелец «Лукойла». «И дальше вопрос их экономических возможностей, резервов и так далее, то есть это будет война на истощение, от которой выиграют США», — заявил миллиардер. Он также предсказал россиянам падение доходов. «Курс рубля, к сожалению, будет падать. Никаких внятных причин, чтобы он дальше не падал, нет. Поэтому, скорее всего, реальные доходы [населения России] упадут», — предупредил бизнесмен.
В то же время ценовая война «не убьет, но сильно ранит» сланцевую добычу в США, считает Федун.
По его мнению, производство сланца будет отброшено на шесть-семь лет назад. При этом в соответствии со сценариями, которые рассматривает «Лукойл», если Россия и страны ОПЕК не договорятся о новом соглашении производства, а цены на нефть останутся в диапазоне не выше $35 за баррель, то, начиная с 2022—2023 годов, добыча в России начнет сокращаться.
В начале марта Россия и входящие в ОПЕК крупнейшие экспортеры нефти не смогли договориться о новом сокращении добычи, направленном на борьбу с падением цен, или же о продлении действовавшего соглашения. После этого в рамках начатой ценовой войны саудовская госкомпания Saudi Aramco предложила покупателям нефти самые высокие скидки за последние 20 лет и обещает увеличить добычу более чем на 2 млн баррелей в день. Bloomberg сообщал о готовности саудитов продавать нефть в Европу по цене $25 за баррель, что значительно ниже цены российской марки Urals.