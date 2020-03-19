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15:09 (мск), источник: RNS

ЦБ повысил официальный курс доллара на 2,9 руб., евро — на 2,3 руб

Банк России повысил официальный курс доллара расчетами на завтра на 2,94 руб. — до 80,15 руб., следует из данных ЦБ.

ЦБ: $ 80.1570   +2.94 € 87.2669   +2.38 ММВБ: $ 80.9925   +0.12 € 87.1925   -1.14
Источник: Reuters

Курс евро повышен на 2,37 руб. — до 87,26 руб.

19 марта курс доллара на открытии торгов на Московской бирже снизился по отношению к показателю на момент закрытия предыдущей торговой сессии на 0,39 рубля — до 80,48 рубля за $1, курс евро снизился на 1,25 рубля — до 87,02 рубля за €1.

17 марта цена на майские фьючерсы нефти марки Brent опустилась ниже $29 за баррель впервые с января 2016 года. 18 марта показатель опустился ниже $28 за баррель.

Справка
Мир без ОПЕК+. Что будет с ценами на нефть и рублем?Альянс нефтедобывающих государств ОПЕК+, который удерживал цены на нефть последние три года, распался. В результате цены на нефть обвалились с 50 до 35 долларов за баррель.
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