Опустевшее небо. Как сократился воздушный трафик из-за коронавируса

Три ведущих авиационных альянса — Oneworld, SkyTeam и Star Alliance, в которые входят все крупнейшие авиакомпании мира, несколько дней назад заявили, что пережить текущий кризис удастся далеко не всем. Первых банкротств можно ждать уже к лету, предупреждают они.
До этого Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) оценила сокращение оборота авиакомпаний
Русская служба
Мы сравнили нынешнюю картину в районе крупных международных авиационных узлов и на авиационных маршрутах с той, что была примерно месяц назад. Обратите внимание на то, что число одного месяца не совпадает с другим — мы сравнили ситуацию в воздухе в третью среду марта и февраля в одно и то же время суток.
Значки самолетов голубого цвета означают, что их отслеживают при помощи спутников, а не наземных станций, и они равнозначны желтым.
Чтобы воспользоваться слайдером, надо кликнуть на стрелку в центре и потянуть ее в любую сторону.
По данным газеты «Ведомости», крупнейшие российские авиакомпании
Украина полностью закрыла пассажирское авиасообщение с другими странами 15 марта. На следующий день над Киевом самолетов было заметно меньше. За два дня до этого Украина закрыла въезд на территорию страны для всех граждан иностранных государств.
Италия — одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. В ней введен тотальный карантин, приостановлены все массовые мероприятия и спортивные матчи, закрыты учебные заведения. Людям рекомендовано без необходимости не покидать дома, а в общественных местах предписано соблюдать правило одного метра — не приближаться к другим прохожим. Вспышка коронавируса в Италии привела к падению авиационного трафика, что ярко видно на картах.
Обратите внимание — справа над Балканами и Турцией проходит оживленная воздушная трасса. Это воздушный коридор, своего рода автомагистраль в небе, по которому самолеты следуют из Азии и стран Ближнего Востока в Европу. Хорошо видно, что число рейсов сильно сократилось.
Сильное сокращение числа рейсов угрожает будущему британской авиации, заявила ассоциация британских авиаперевозчиков Airlines UK. British Airways уже предупредила персонал о возможных сокращениях. В заявлении руководство назвало этот кризис более серьезным, чем теракты 11 сентября.
Соединенные Штаты ввели запрет на путешествия в 26 стран Шенгенской зоны, а с понедельника он был распространен на Великобританию и Ирландию. На этой карте — трансатлантические коридоры, соединяющие Европу и Африку с Североамериканским континентом.
Город Ухань был центром распространения коронавируса на первом этапе эпидемии. Однако на прошлой неделе было объявлено, что пик эпидемии в Китае пошел на спад.
Справа в Японии расположено несколько крупных аэроузлов, и, кроме того, вдоль японских островов проходит воздушный коридор из Азии в сторону западного побережья США.
Павел Аксенов, Олеся Волкова