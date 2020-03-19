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15:54 (мск), источник: BBC News Русская служба

Опустевшее небо. Как сократился воздушный трафик из-за коронавируса

Мировая авиационная индустрия оказалась, возможно, в самом тяжелом кризисе за всю свою историю. Этот кризис наглядно виден в сервисе Flightradar24, который показывает авиационный трафик по всему миру. Би-би-си показывает, как трафик изменился за последний месяц.

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14:05 (мск)Названа причина смерти женщины с коронавирусом в Москве
Источник: Flightradar24/BBC

Три ведущих авиационных альянса — Oneworld, SkyTeam и Star Alliance, в которые входят все крупнейшие авиакомпании мира, несколько дней назад заявили, что пережить текущий кризис удастся далеко не всем. Первых банкротств можно ждать уже к лету, предупреждают они.

До этого Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) оценила сокращение оборота авиакомпаний из-за вспышки вируса в 113 млрд долларов. Эти цифры могут еще вырасти.

Русская служба Би-би-си решила проверить, как кризис авиаперевозок выглядит на картах онлайн-сервиса Flightradar24. Этот сервис в постоянном режиме отслеживает перемещение самолетов гражданской авиации.

Источник: BBC

Мы сравнили нынешнюю картину в районе крупных международных авиационных узлов и на авиационных маршрутах с той, что была примерно месяц назад. Обратите внимание на то, что число одного месяца не совпадает с другим — мы сравнили ситуацию в воздухе в третью среду марта и февраля в одно и то же время суток.

Значки самолетов голубого цвета означают, что их отслеживают при помощи спутников, а не наземных станций, и они равнозначны желтым.

Чтобы воспользоваться слайдером, надо кликнуть на стрелку в центре и потянуть ее в любую сторону.

19 февраля, 8:00 МСК
18 марта, 8:00 МСК
Москва

По данным газеты «Ведомости», крупнейшие российские авиакомпании из-за коронавируса закрыли свыше 20% рейсов. 17 марта руководитель Росавиации Александр Нерадько признал, что это может грозить компаниям банкротствами. Российские перевозчики страдают не только от закрытых аэропортов, но и от ослабления курса рубля.

19 февраля, 8:00 по киевскому времени
18 марта, 8:00 по киевскому времени
Киев

Украина полностью закрыла пассажирское авиасообщение с другими странами 15 марта. На следующий день над Киевом самолетов было заметно меньше. За два дня до этого Украина закрыла въезд на территорию страны для всех граждан иностранных государств.

19 февраля, 8:00 по белградскому времени
18 марта, 8:00 по белградскому времени
Италия и Балканы

Италия — одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. В ней введен тотальный карантин, приостановлены все массовые мероприятия и спортивные матчи, закрыты учебные заведения. Людям рекомендовано без необходимости не покидать дома, а в общественных местах предписано соблюдать правило одного метра — не приближаться к другим прохожим. Вспышка коронавируса в Италии привела к падению авиационного трафика, что ярко видно на картах.

Обратите внимание — справа над Балканами и Турцией проходит оживленная воздушная трасса. Это воздушный коридор, своего рода автомагистраль в небе, по которому самолеты следуют из Азии и стран Ближнего Востока в Европу. Хорошо видно, что число рейсов сильно сократилось.

19 февраля, 8:00 по лондонскому времени
18 марта, 8:00 по лондонскому времени
Лондон

Сильное сокращение числа рейсов угрожает будущему британской авиации, заявила ассоциация британских авиаперевозчиков Airlines UK. British Airways уже предупредила персонал о возможных сокращениях. В заявлении руководство назвало этот кризис более серьезным, чем теракты 11 сентября.

19 февраля, 8:00 по нью-йоркскому времени
18 марта, 8:00 по нью-йоркскому времени
Атлантика

Соединенные Штаты ввели запрет на путешествия в 26 стран Шенгенской зоны, а с понедельника он был распространен на Великобританию и Ирландию. На этой карте — трансатлантические коридоры, соединяющие Европу и Африку с Североамериканским континентом.

19 февраля, 8:00 по пекинскому времени
18 марта, 8:00 по пекинскому времени
Китай

Город Ухань был центром распространения коронавируса на первом этапе эпидемии. Однако на прошлой неделе было объявлено, что пик эпидемии в Китае пошел на спад.

Справа в Японии расположено несколько крупных аэроузлов, и, кроме того, вдоль японских островов проходит воздушный коридор из Азии в сторону западного побережья США.

Справка
Бананы, посылки и летучие мыши. Самые популярные мифы о коронавирусеГоворят, что вирус можно вылечить раствором соли или чаем Бань Лань Гэнь и что он распространяется с бананами и посылками с «Алиэкспресса»

Павел Аксенов, Олеся Волкова

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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