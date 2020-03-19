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15:52 (мск), источник: РИА Новости

Российская нефть подешевела до 19 долларов

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Цена поставляемой в Северо-Западную Европу российской нефти Urals снизилась до 18,64 доллара за баррель, сообщило ценовое агентство Argus Media.

ЦБ: $ 80.1570   +2.94 € 87.2669   +2.38 ММВБ: $ 80.9925   +0.12 € 87.1925   -1.14
Источник: AP 2020

«Стоимость Urals неуклонно понижается на фоне решения Saudi Aramco резко уменьшить контрактные цены на апрельские партии», — пишет Argus.

Отмечается, что это минимальный уровень цен с начала 2002 года.

По данным агентства, на их падение повлияли сообщения об увеличении отгрузок нефти из балтийских портов в начале апреля на 25 процентов относительно аналогичного периода текущего месяца.

Накануне мировые цены на нефть упали до минимумом за 17−18 лет. Так, например, стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась более чем на 13 процентов — до 24,88 доллара за баррель. В свою очередь, марка WTI упала в цене почти на 23 процента — ниже 21 доллара за баррель.

Обвал котировок

Из-за пандемии коронавируса в начале года в мире упал спрос на нефть, что привело к резкому снижению цен. В марте из-за срыва сделки ОПЕК+ на нефтяном рынке случился обвал.

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Входящие в соглашение страны не смогли договориться об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти или ее продлении. Россия не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство и предлагала сохранить существующие условия. Саудовская Аравия, в свою очередь, настаивала на дополнительном сокращении добычи нефти.

В результате с 1 апреля со стран — членов сделки ОПЕК+ снимаются заключенные ранее обязательства. При этом Эр-Рияд в последующем, наоборот, объявил об увеличении добычи и снижении цен на черное золото, что обвалило котировки. Всего с начала года цены рухнули более чем вдвое.

Как пишут СМИ, после завершения срока действия сделки некоторые страны ОПЕК+ начали «ценовую войну» на рынке нефти. В частности, агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что Саудовская Аравия активизировала усилия по вытеснению российской нефти марки Urals с ее основных рынков, предлагая вместо этого свою по более низкой цене. В частности, по информации агентства, такие переговоры велись с французской Total.

Справка
Мир без ОПЕК+. Что будет с ценами на нефть и рублем?Альянс нефтедобывающих государств ОПЕК+, который удерживал цены на нефть последние три года, распался. В результате цены на нефть обвалились с 50 до 35 долларов за баррель.
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