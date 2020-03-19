15:52 (мск), источник: РИА Новости
Российская нефть подешевела до 19 долларов
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Цена поставляемой в
«Стоимость Urals неуклонно понижается на фоне решения Saudi Aramco резко уменьшить контрактные цены на апрельские партии», — пишет Argus.
Отмечается, что это минимальный уровень цен с начала 2002 года.
Накануне мировые цены на нефть упали до минимумом за 17−18 лет. Так, например, стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снизилась более чем на 13 процентов — до 24,88 доллара за баррель. В свою очередь, марка WTI упала в цене почти на 23 процента — ниже 21 доллара за баррель.
Входящие в соглашение страны не смогли договориться об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти или ее продлении. Россия не согласилась на предложение картеля дополнительно снизить производство и предлагала сохранить существующие условия. Саудовская Аравия, в свою очередь, настаивала на дополнительном сокращении добычи нефти.
В результате с 1 апреля со стран — членов сделки ОПЕК+ снимаются заключенные ранее обязательства. При этом
Как пишут СМИ, после завершения срока действия сделки некоторые страны ОПЕК+ начали «ценовую войну» на рынке нефти. В частности, агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что Саудовская Аравия активизировала усилия по вытеснению российской нефти марки Urals с ее основных рынков, предлагая вместо этого свою по более низкой цене. В частности, по информации агентства, такие переговоры велись с французской Total.