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20:22 (мск), источник: Ведомости

Fitch вдвое снизило прогноз роста российской экономики в 2020 году

Международное рейтинговое агентство Fitch вдвое снизило прогноз роста экономики России в 2020 г., об этом говорится в исследовании агентства. Если в декабре прошлого года эксперты прогнозировали рост российского ВВП на 2%, то теперь прогноз снижен до 1%.

Источник: РИА "Новости"

Замедление роста экономики России связано с ожиданиями слабого роста экономики Китая, глобальной экономической ситуацией и падением мировых цен на нефть. Эксперты ожидают, что замедление начнется в первой половине 2020 г. Это связано с тем, что снижение цен на нефть, ослабление рубля и ухудшившийся спрос на экспортируемые из России товары сокращают объем инвестиций. При этом во втором полугодии, согласно исследованию, ожидается рост экономики из-за увеличения правительством капитальных расходов.

Согласно исследованию, темпы роста потребительского кредитования замедлятся из-за снижения курса рубля и повышения инфляции. В 2020 г. инфляция, по прогнозам экспертов, составит 4,3%, несколько превысив целевой уровень ЦБ, что позволит регулятору сохранить ключевую ставку на уровне ранее оцененного нейтрального диапазона ставок.

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