Рубль укрепился к доллару и евро после подорожания нефти

Стоимость контрактов на нефть марки Brent с поставкой в мае в четверг вечером резко выросла. Еще днем топливо торговалось на уровне $25,34 за баррель, затем выросло до $27,57 за баррель. На этом уровне нефть продержалась недолго и затем снизилась чуть больше чем на доллар.
Но примерно в 19:33 мск топливо снова начало прибавлять в цене, и к 20:18 мск выросло с $26,44 до максимального на момент публикации значения за день в $28,59 за баррель, следует из данных Межконтинентальной биржи.
Вслед за нефтью начал дорожать и рубль. Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 80 рублей. Это произошло в 18:20 мск. После этого доллар достиг минимального значения за день в 79,21 рубля. Американская валюта теряла на момент публикации почти полтора рубля в сравнении с курсом при закрытии торгов 18 марта.
Курс евро еще днем был выше 87 рублей, но к вечеру начал падать — сначала ниже 86 рублей, а в 18:21 мск и ниже 85 рублей. На минимальном за день уровне евро стоил 84,855 рубля, следует из данных Мосбиржи. В сравнении с ценой закрытия торгов 18 марта валюта подешевела на 3,6 рубля.
Индекс Мосбиржи закрылся ростом на 7,72%, индекс РТС — на 8,46% к закрытию предыдущего дня торгов.