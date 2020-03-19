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21:11 (мск), источник: Forbes

Рубль укрепился к доллару и евро после подорожания нефти

Нефть марки Brent резко подорожала, превысив отметку в $28 за баррель. Вслед за ней начал укрепляться и рубль: доллар опустился ниже 80 рублей, евро — ниже 85 рублей.

ЦБ: $ 80.1570   +2.94 € 87.2669   +2.38 ММВБ: $ 78.8275   -2.04 € 84.0450   -4.28
Источник: РИА "Новости"

Стоимость контрактов на нефть марки Brent с поставкой в мае в четверг вечером резко выросла. Еще днем топливо торговалось на уровне $25,34 за баррель, затем выросло до $27,57 за баррель. На этом уровне нефть продержалась недолго и затем снизилась чуть больше чем на доллар.

Но примерно в 19:33 мск топливо снова начало прибавлять в цене, и к 20:18 мск выросло с $26,44 до максимального на момент публикации значения за день в $28,59 за баррель, следует из данных Межконтинентальной биржи.

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Вслед за нефтью начал дорожать и рубль. Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 80 рублей. Это произошло в 18:20 мск. После этого доллар достиг минимального значения за день в 79,21 рубля. Американская валюта теряла на момент публикации почти полтора рубля в сравнении с курсом при закрытии торгов 18 марта.

Курс евро еще днем был выше 87 рублей, но к вечеру начал падать — сначала ниже 86 рублей, а в 18:21 мск и ниже 85 рублей. На минимальном за день уровне евро стоил 84,855 рубля, следует из данных Мосбиржи. В сравнении с ценой закрытия торгов 18 марта валюта подешевела на 3,6 рубля.

Индекс Мосбиржи закрылся ростом на 7,72%, индекс РТС — на 8,46% к закрытию предыдущего дня торгов.

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17 марта© Ньюстюб
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