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21:01 (мск), источник: РИА Новости

Цены на нефть ускорили рост после трех сессий сильного снижения

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Нефтяные котировки в мире в четверг вечером продолжают подниматься, темпы роста ускорились до 15−22% в рамках коррекции после трехдневной волатильности, свидетельствуют данные торгов.

Источник: РИА Новости

По состоянию на 20.30 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 13,59% — до 28,26 доллара за баррель, минутами ранее показатель рос на 15%. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 22,23%, до 25,46 доллара за баррель. Днем ранее показатели обновили минимумы с начала 2000-х годов.

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Нефтяные котировки поднимаются в рамках коррекции после того, как нефтяные цены за три дня обрушились в среднем на 30−40%, в начале недели нефть Brent стоила чуть менее 36 долларов, в WTI — 34 долларов за баррель.

Обрушение нефтяных цен было связано с рисками вокруг коронавируса и его влияния на перспективы роста мировой экономики, что, как ожидают рынки, отразится и на нефтяном спросе.

«После вчерашнего обвала люди приходят на рынок, поскольку ожидают некоторое сокращение добычи нефти в будущем, но этого недостаточно, чтобы скомпенсировать снижение спроса, которое рынок ожидает в апреле и мае», — приводит агентство Рейтер мнение президента Lipow Oil Associates Эндрю Липова (Andrew Lipow).

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17 марта© Ньюстюб
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