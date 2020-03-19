Силуанов: России хватит резервов минимум на шесть лет

«Действительно, цены (на нефть.— “Ъ”) невысокие. Тем не менее, запасов прочности у нас достаточно, чтобы профинансировать все наши обязательства, и даже не только социальные. При нынешних ценовых пропорциях на нефтяном рынке таких запасов нам хватит как минимум на шесть лет», — сказал господин Силуанов в интервью телеканалу «Россия 1».
Предполагаемый уровень инфляции будет зависеть от того, насколько продержится ситуация с низкими нефтяными ценами, заявил он.
«Мы рассчитываем, что в целом инфляция не должна сильно колебаться относительно нашего целевого показателя в 4%», — сказал он.
По словам министра, у правительства и Банка России есть инструменты по контролю за ценами и курсом национальной валюты. «Сегодня Центральный банк вышел на рынок продажи валютных резервов. Это решение как раз позволит больше осуществлять операции продаж валюты на валютной бирже, и это позволит стабилизировать курс рубля по отношению к другим валютам», — сказал Антон Силуанов.
Ранее министр финансов признал, что ситуация в экономике России развивается «не лучшим образом» из-за падения цен на нефть и пандемии коронавируса. Причем распространение инфекции, по его мнению, даже хуже, чем обвал котировок.
Господин Силуанов оценил предполагаемый дефицит бюджета РФ в текущем году в 0,9% ВВП. Финансировать его предполагается за счет средств Фонда национального благосостояния, объем которого сейчас более 12 трлн рублей.