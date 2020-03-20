Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Александр Лукашенко: Россия вся «полыхает» от коронавируса Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в стране относительно спокойная обстановка
Фоторепортажи
10Умер Эдуард Лимонов
16В Чехии назвали Европейское дерево года
05:03 (мск), источник: Известия

Эксперты рассказали о влиянии продажи Сбербанка на курс рубля

Банк России дополнительно продаст на рынке валюту на сумму $30−35 млрд для завершения сделки по переходу Сбербанка к Минфину, подсчитали опрошенные «Известиями» аналитики. Они уверены, это поддержит курс рубля в краткосрочной перспективе.

ЦБ: $ 80.1570   +2.94 € 87.2669   +2.38 ММВБ: $ 79.1675   -1.70 € 84.6000   -3.73
Источник: Известия

Объемы продаж валюты будут ограничены: суммы должны компенсировать недополученные доходы бюджета от реализации нефти по цене ниже $25 за баррель.

Как отметил эксперт Райффайзенбанка Денис Порывай, в рамках сделки за пять месяцев Центробанк может продать валюту на сумму $30−35 млрд.

Читайте также
Рубль укрепился к доллару и евро после подорожания нефти

С его оценкой согласен главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Он полагает, что это поддержит курс нацвалюты, но скорее чисто технически, поскольку фактор мировой рецессии еще не учтен в стоимости активов.

Вероятно, при цене в $25 за баррель нефти курс составит порядка 80 рублей за доллар. В перспективе стоимость нефти должна вырасти, хотя уровня в $40 она вряд ли достигнет до конца года.

Однако есть и более оптимистичные оценки. По словам аналитиков, справедливый курс нацвалюты в долгосрочной перспективе — 50 руб./$. При этом ситуация с нефтяными котировками и с российскими активами на рынке может стабилизироваться уже во втором квартале.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Мир без ОПЕК+. Что будет с ценами на нефть и рублем?Альянс нефтедобывающих государств ОПЕК+, который удерживал цены на нефть последние три года, распался. В результате цены на нефть обвалились с 50 до 35 долларов за баррель.
Греф рассказал Путину о прибыли Сбербанка
Во время загрузки произошла ошибка.
05:05 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы Обвал нефти, рубля и мировых рынков
 COVIDу на вид: бороться с вирусом предложили по сценарию Кореи и Сингапура
Жиркоff: перенос Евро может оставить футбольную сборную без лидера
Роспотребнадзор сообщил об испытании вакцины против коронавируса
В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство
США могут ввести санкции против России из-за обвала цен на нефть
Италия превзошла Китай по смертности от коронавируса
В Киеве начался транспортный коллапс (фото)
Рубль укрепился к доллару и евро после подорожания нефти
Здоровье
ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса Но лучше обратиться к специалистам.
Hi-Tech
Представлена новая версия легендарного Nokia 5310 Незабытая классика
Авто
Новый Nissan Juke получил патент в России Судя по всему, японский «Жук» второго поколения появится в России
Кино
Высоцкая объяснила, почему «не моет» руки в эфире «Едим дома» Вопрос, волнующий зрителей уже 17 лет, обострился на фоне пандемии коронавируса
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Почему так происходит? Или..А я не сочувствую и считаю,что все правильно. 545
Люди, вы прям трясетесь от боязни заразиться коронавирусом? 272
Непростая ситуация с родственниками. 250
Какой у вас маникюр? 183
Леди
Обуваемся стильно: 5 пар, которые идеально дополнят пальто Весна – отличный повод для того, чтобы составить сложные образы
Новости партнеров
Коронавирус забрал мужа у Сати Казановой
В США произошло второе 11 сентября: пассажирский самолет врезался в здание
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
Ученый объяснил, зачем нас пугают коронавирусом
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь