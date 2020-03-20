Эксперты рассказали о влиянии продажи Сбербанка на курс рубля

Объемы продаж валюты будут ограничены: суммы должны компенсировать недополученные доходы бюджета от реализации нефти по цене ниже $25 за баррель.
Как отметил эксперт Райффайзенбанка Денис Порывай, в рамках сделки за пять месяцев Центробанк может продать валюту на сумму $30−35 млрд.
С его оценкой согласен главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Он полагает, что это поддержит курс нацвалюты, но скорее чисто технически, поскольку фактор мировой рецессии еще не учтен в стоимости активов.
Вероятно, при цене в $25 за баррель нефти курс составит порядка 80 рублей за доллар. В перспективе стоимость нефти должна вырасти, хотя уровня в $40 она вряд ли достигнет до конца года.
Однако есть и более оптимистичные оценки. По словам аналитиков, справедливый курс нацвалюты в долгосрочной перспективе — 50 руб./$. При этом ситуация с нефтяными котировками и с российскими активами на рынке может стабилизироваться уже во втором квартале.