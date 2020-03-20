Bloomberg: аналитики предупредили о нефти по пять долларов за баррель

Нефть марки WTI, как отмечается, будет торговаться еще на три-пять долларов дешевле, а низкая цена может держаться как несколько недель, так и до конца года. Часть игроков нефтяного рынка начала покупать топливо впрок, надеясь на рост цен. Другие же считают, что цены продолжат снижаться.
По мнению аналитика китайского хедж-фонда Shanghai Youlin Investment Management, цена на нефть марки WTI упадет ниже себестоимости добычи сланцевой нефти в США. Аналитики банков также считают, что котировки продолжат снижаться. В Goldman Sachs прогноз по стоимости Brent понизили на десять долларов — до 20 долларов за баррель.
Citigroup предусматривает сценарий по 17 долларов за баррель или ниже, а в случае худшего варианта развития событий — до пяти долларов за баррель или даже отрицательных реальных цен в ряде регионов из-за нехватки хранилищ и проблем с логистикой.
Спрос на нефть в начале года упал на фоне пандемии коронавируса.
Ранее страны ОПЕК+ не смогли заключить сделку об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти или ее продлении. Россия отклонила предложение о дополнительном снижении производства и предложила сохранить существующие условия.
Саудовская Аравия настаивала на сокращении добычи. С 1 апреля со стран — участниц сделки ОПЕК+ снимаются обязательства.
Позднее Эр-Рияд, наоборот, объявил об увеличении добычи и снижении цен на черное золото, что обвалило котировки. Всего с начала года цены рухнули более чем вдвое.
Соглашение ОПЕК и не входящих в нее стран о сокращении добычи нефти действовало с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись.