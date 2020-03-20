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09:30 (мск), источник: РИА Новости

Bloomberg: аналитики предупредили о нефти по пять долларов за баррель

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Нефтяные трейдеры опасаются, что стоимость нефти может упасть до 20 долларов за баррель или даже ниже, сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных специалистов.

Источник: РИА Новости

Нефть марки WTI, как отмечается, будет торговаться еще на три-пять долларов дешевле, а низкая цена может держаться как несколько недель, так и до конца года. Часть игроков нефтяного рынка начала покупать топливо впрок, надеясь на рост цен. Другие же считают, что цены продолжат снижаться.

По мнению аналитика китайского хедж-фонда Shanghai Youlin Investment Management, цена на нефть марки WTI упадет ниже себестоимости добычи сланцевой нефти в США. Аналитики банков также считают, что котировки продолжат снижаться. В Goldman Sachs прогноз по стоимости Brent понизили на десять долларов — до 20 долларов за баррель.

Citigroup предусматривает сценарий по 17 долларов за баррель или ниже, а в случае худшего варианта развития событий — до пяти долларов за баррель или даже отрицательных реальных цен в ряде регионов из-за нехватки хранилищ и проблем с логистикой.
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Спрос на нефть в начале года упал на фоне пандемии коронавируса.

Ранее страны ОПЕК+ не смогли заключить сделку об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти или ее продлении. Россия отклонила предложение о дополнительном снижении производства и предложила сохранить существующие условия.

Саудовская Аравия настаивала на сокращении добычи. С 1 апреля со стран — участниц сделки ОПЕК+ снимаются обязательства.

Позднее Эр-Рияд, наоборот, объявил об увеличении добычи и снижении цен на черное золото, что обвалило котировки. Всего с начала года цены рухнули более чем вдвое.

Соглашение ОПЕК и не входящих в нее стран о сокращении добычи нефти действовало с начала 2017 года. Оно неоднократно продлевалось, а условия менялись.

Справка
Мир без ОПЕК+. Что будет с ценами на нефть и рублем?Альянс нефтедобывающих государств ОПЕК+, который удерживал цены на нефть последние три года, распался. В результате цены на нефть обвалились с 50 до 35 долларов за баррель.
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