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10:23 (мск), источник: Forbes

Экономисты заявили о начале рецессии в крупнейших экономиках

Рецессия уже началась в странах, на которые приходится 30% мировой экономики, сообщил Институт международных финансов. Речь идет о США, Японии и странах еврозоны.

Источник: Reuters

Институт международных финансов (IIF) понизил свой прогноз по росту мировой экономики в 2020 году до 0,4%. Об этом сообщается в обзоре международной организации, изученном РБК. Издание подчеркивает, что это один из самых низких прогнозов по глобальному росту на год среди всех опубликованных.

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Две недели назад IIF уже понизил прогноз по росту мирового ВВП с 2,6% до 1,6%, но теперь связанный с болезнью шок превратился в «полноценную внезапную остановку» глобальных рынков капитала, цитирует РБК организацию. Неопределенность очень высока, и прогнозы приходится обновлять «практически ежедневно», указывает IIF.

В рецессии, которая продлится до середины года, уже находятся США, государства еврозоны и Япония, сообщил главный экономист IIF Робин Брукс. По данным МВФ, на эти страны приходится около 30% мировой экономики: 15,1% — на США, 11% — на еврозону, 4% — на Японию. IIF пишет, что ВВП США в первом квартале этого года снизится примерно на 0,2% к предыдущему кварталу, а во втором квартале его спад усилится до 2,3% к первому. Экономика еврозоны сократится в 2020 году на 2,8%, а экономика Японии — на 1,5%, указывает организация.

Ценовая война, начавшаяся после разрыва сделки Росии и стран ОПЕК «дестабилизировала и без этого хрупкие рынки», подчеркивает IIF. Организация также фиксирует «беспрецедентные оттоки капитала с развивающихся рынков», «растущий стресс на кредитных рынках США» и «свидетельства нехватки долларовой ликвидности в еврозоне и Японии».

Об угрозе рецессии в США и Европе из-за коронавируса предупреждал банк JPMorgan, а экономисты Morgan Stanley уже назвали рецессию в мировой экономике «базовым сценарием». Глобальную рецессию в этом году ждет и рейтинговое агентство S&P Global Ratings.

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