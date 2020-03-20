Экономисты заявили о начале рецессии в крупнейших экономиках

Институт международных финансов (IIF) понизил свой прогноз по росту мировой экономики в 2020 году до 0,4%. Об этом сообщается в обзоре международной организации, изученном РБК. Издание подчеркивает, что это один из самых низких прогнозов по глобальному росту на год среди всех опубликованных.
Две недели назад IIF уже понизил прогноз по росту мирового ВВП с 2,6% до 1,6%, но теперь связанный с болезнью шок превратился в «полноценную внезапную остановку» глобальных рынков капитала, цитирует РБК организацию. Неопределенность очень высока, и прогнозы приходится обновлять «практически ежедневно», указывает IIF.
В рецессии, которая продлится до середины года, уже находятся США, государства еврозоны и Япония, сообщил главный экономист IIF Робин Брукс. По данным МВФ, на эти страны приходится около 30% мировой экономики: 15,1% — на США, 11% — на еврозону, 4% — на Японию. IIF пишет, что ВВП США в первом квартале этого года снизится примерно на 0,2% к предыдущему кварталу, а во втором квартале его спад усилится до 2,3% к первому. Экономика еврозоны сократится в 2020 году на 2,8%, а экономика Японии — на 1,5%, указывает организация.
Ценовая война, начавшаяся после разрыва сделки Росии и стран ОПЕК «дестабилизировала и без этого хрупкие рынки», подчеркивает IIF. Организация также фиксирует «беспрецедентные оттоки капитала с развивающихся рынков», «растущий стресс на кредитных рынках США» и «свидетельства нехватки долларовой ликвидности в еврозоне и Японии».
Об угрозе рецессии в США и Европе из-за коронавируса предупреждал банк JPMorgan, а экономисты Morgan Stanley уже назвали рецессию в мировой экономике «базовым сценарием». Глобальную рецессию в этом году ждет и рейтинговое агентство S&P Global Ratings.