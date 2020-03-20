В России введут налоговые каникулы для плательщиков из ряда отраслей

В поручении премьера уточняется, что отсрочка касается налогов и страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая 2020 года.
Ранее в марте стало известно, что Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась с письмом к Мишустину с просьбой оказать государственную поддержку отрасли
«Мы понимаем, что для нас последствия (кризиса, спровоцированного пандемией — ИФ) растянутся чуть дольше, чем для некоторых других отраслей, потому что мы сейчас сталкиваемся с ситуацией и переноса релизов новых фильмов, и с остановкой съемок фильмов, которые планировались на конец года и на начало следующего года. Мы понимаем, что будет некая боязнь зрителей посещения кинотеатров еще
В связи с этим Ассоциация в своем письме к Мишустину попросила разработать меры поддержки отрасли кинотеатрального показа с целью не допустить массового закрытия кинотеатров в России: она, в частности, предложила уменьшить в два раза на срок до шести месяцев социальные страховые взносы и подоходный налог, ввести льготное кредитования для организаций в сфере