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10:08 (мск), источник: Интерфакс

В России введут налоговые каникулы для плательщиков из ряда отраслей

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU — Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил ФНС предоставить «каникулы» по уплате налогов и страховых взносов для налогоплательщиков, работающих в области физкультуры и спорта, а также искусства, культуры и кинематографии, сообщает пресс-служба правительства.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:00 MSK, 19.03
Источник: Reuters

В поручении премьера уточняется, что отсрочка касается налогов и страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая 2020 года.

Ранее в марте стало известно, что Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась с письмом к Мишустину с просьбой оказать государственную поддержку отрасли из-за ситуации с коронавирусом. Об этом «Интерфаксу» рассказал председатель организации Олег Березин.

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«Мы понимаем, что для нас последствия (кризиса, спровоцированного пандемией — ИФ) растянутся чуть дольше, чем для некоторых других отраслей, потому что мы сейчас сталкиваемся с ситуацией и переноса релизов новых фильмов, и с остановкой съемок фильмов, которые планировались на конец года и на начало следующего года. Мы понимаем, что будет некая боязнь зрителей посещения кинотеатров еще какое-то время, когда снимется особый режим. Для нас это затяжная история», — заявил Березин.

В связи с этим Ассоциация в своем письме к Мишустину попросила разработать меры поддержки отрасли кинотеатрального показа с целью не допустить массового закрытия кинотеатров в России: она, в частности, предложила уменьшить в два раза на срок до шести месяцев социальные страховые взносы и подоходный налог, ввести льготное кредитования для организаций в сфере массово-культурных мероприятий и сократить для них коммунальные платежи.

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