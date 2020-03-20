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10:37 (мск), источник: Forbes

Доллар и евро подешевели на открытии торгов

Доллар и евро подешевели более чем на полрубля на открытии торгов. Укрепление российской валюты происходит на фоне роста нефтяных цен — Brent в моменте стоила дороже $30.

ЦБ: $ 80.1570   +2.94 € 87.2669   +2.38 ММВБ: $ 78.0425   -1.08 € 84.4175   -0.23
Источник: AP 2020

По данным на 10:05 мск, доллар подешевел на 87 копеек и стоил 78,27 рубля. Евро к этому моменту упал на 63 копейки и торговался за 84,07 рубля. Российские биржевые индексы в начале дня показали рост. Индекс Мосбиржи к 10:07 мск вырос на 3,83% — до 2362,91, а индекс РТС увеличился на 5,22% — до 949,79.

Укрепление рубля происходит на фоне роста нефтяных цен. Нефть марки Brent еще в 9:03 мск перевалила отметку в $29 за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE Futures. Уже к 9:58 мск Brent стоила больше $30,22, после чего стоимость начала снижаться.

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В четверг утром курс доллара перевалил за 81 рубль, а евро торговался дороже 88 рублей. Однако вечером российская валюта начала укрепляться — доллар опустился ниже 80 рублей, а евро — ниже 85 рублей. Это произошло в связи с резким подорожанием нефти Brent — ее цена к тому моменту превысила отметку в $28 за баррель. Индекс Мосбиржи в четверг закрылся ростом на 7,72%, индекс РТС — на 8,46% к закрытию предыдущего торгового дня.

Перед открытием биржи в четверг ЦБ объявил, что приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в связи с падением цены Brent, которая на тот момент опустилась ниже $25 за баррель. До 30 сентября 2020 года регулятор пообещал ежедневно продавать иностранную валюту в объеме, зависящем от отклонения цены экспортной марки Urals. В случае превышении стоимости в $25 операции совершаться не будут. Эксперты пояснили Forbes, что это попытка справиться с волатильностью на рынке.

На пятницу запланировано заседание совета директоров Центробанка, посвященное денежно-кредитной политике. Предыдущие шесть заседаний подряд регулятор снижал ключевую ставку, в последний раз — на 25 базисных пунктов, до 6%. Аналитики Газпромбанка отмечали, что регулятор может повысить ставку на 100 базисных пунктов (1 процентный пункт). При этом повышение ставки они рассматривают как «крайнюю меру». Экономист ИК «Ренессанс Капитал» по России и СНГ Софья Донец в записке от 16 марта отмечала, что компания «видит ключевую ставку на уровне 7,5%, если нефть упадет до $20 за баррель (и продержится там, по крайней мере, на протяжении трех месяцев), и/или рубль поднимется выше 95 рублей за доллар; и ключевую ставку на уровне 7,0% при нефти — $25 за баррель и курсе рубля выше 90 рублей за доллар».

Справка
Мир без ОПЕК+. Что будет с ценами на нефть и рублем?Альянс нефтедобывающих государств ОПЕК+, который удерживал цены на нефть последние три года, распался. В результате цены на нефть обвалились с 50 до 35 долларов за баррель.
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