10:37 (мск), источник: Forbes
Доллар и евро подешевели на открытии торгов
Доллар и евро подешевели более чем на полрубля на открытии торгов. Укрепление российской валюты происходит на фоне роста нефтяных цен — Brent в моменте стоила дороже $30.
По данным на 10:05 мск, доллар подешевел на 87 копеек и стоил 78,27 рубля. Евро к этому моменту упал на 63 копейки и торговался за 84,07 рубля. Российские биржевые индексы в начале дня показали рост. Индекс Мосбиржи к 10:07 мск вырос на 3,83% — до 2362,91, а индекс РТС увеличился на 5,22% — до 949,79.
Укрепление рубля происходит на фоне роста нефтяных цен. Нефть марки Brent еще в 9:03 мск перевалила отметку в $29 за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE Futures. Уже к 9:58 мск Brent стоила больше $30,22, после чего стоимость начала снижаться.
В четверг утром курс доллара перевалил за 81 рубль, а евро торговался дороже 88 рублей. Однако вечером российская валюта начала укрепляться — доллар опустился ниже 80 рублей, а евро — ниже 85 рублей. Это произошло в связи с резким подорожанием нефти Brent — ее цена к тому моменту превысила отметку в $28 за баррель. Индекс Мосбиржи в четверг закрылся ростом на 7,72%, индекс РТС — на 8,46% к закрытию предыдущего торгового дня.
Перед открытием биржи в четверг ЦБ объявил, что приступит к продаже иностранной валюты на внутреннем рынке в связи с падением цены Brent, которая на тот момент опустилась ниже $25 за баррель. До 30 сентября 2020 года регулятор пообещал ежедневно продавать иностранную валюту в объеме, зависящем от отклонения цены экспортной марки Urals. В случае превышении стоимости в $25 операции совершаться не будут. Эксперты пояснили Forbes, что это попытка справиться с волатильностью на рынке.
На пятницу запланировано заседание совета директоров Центробанка, посвященное