Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 КС признал законным изменение Конституции России Поправки, которые обнуляют президентские сроки Владимира Путина одобрены
Фоторепортажи
30Строительство инфекционной больницы в «новой» Москве
10Умер Эдуард Лимонов
13:00 (мск), источник: РИА Новости

ФАС потребовала от «Аэрофлота» снизить цены

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба потребовала от «Аэрофлота» не наживаться на россиянах, оказавшихся за границей во время пандемии коронавируса.

Коронавирус COVID-19
12:38 (мск)Азиатским странам грозит вторая волна коронавируса
Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано199+52
Скончалось0
Выздоровело9+4
Инфицировано245 484+24 793
Скончалось10 031+1 074
Выздоровело86 035+1 874
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:30 MSK, 20.03
Источник: РИА "Новости"

В ведомстве указали на «исключительное положение» крупнейшей российской авиакомпании по вывозу граждан из других стран.

ФАС России требует от ПАО «Аэрофлот» незамедлительного принятия мер по устранению нарушений в ценовой политике на авиабилеты и обеспечении доступности рейсов. При наличии большого количества неиспользуемых воздушных судов попытка заработать на гражданах, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, неправомерна.
Федеральная антимонопольная служба

В службе отметили, что компенсировать перегон пустых самолетов за россиянами в другие страны можно не за счет стоимости авиабилетов, а «путем увеличения тарифов на аэронавигационное обслуживание для иностранных авиакомпаний на азиатском направлении».

«Аэрофлот» ранее назвал ложью сообщения в СМИ и соцсетях о завышенной цене билетов для возвращающихся в Россию.

Многие страны на фоне распространения коронавируса ограничили авиасообщение. Перевозчики отменили большое количество рейсов, некоторые государства закрыли границы. В этих условиях страны вынуждены эвакуировать своих граждан, оказавшихся за границей.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заразились более 240 тысяч человек, более десяти тысяч скончались.

Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?
Во время загрузки произошла ошибка.
Симптомы COVID-19 в сравнении с привычными заболеваниями
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 на 13:13 MSK, 20.03
 Врач рассказал о главной ошибке умершей пациентки с COVID-19
Правила домашнего карантина: что ни в коем случае нельзя делать
Коронавирус COVID-19
Азиатским странам грозит вторая волна коронавируса
Роспотребнадзор сообщил о начале испытания вакцины против коронавируса
Число заразившихся коронавирусом в России составило 199
Врачи назвали причину смерти женщины с коронавирусом в Москве
Азиатским странам грозит вторая волна коронавируса
В Италии из-за большого числа умерших гробы вывозят военные
TUI Россия аннулирует все туры за рубеж с 20 марта
На Манежной площади поменяли памятник маршалу Жукову (фото)
Дикие животные вышли на пустующие улицы городов (фото)
Тест: отличите правду о коронавирусе от мифов
«Самый красивый» депутат рассказал, как защититься от COVID-19
Здоровье
ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса Но лучше обратиться к специалистам.
Hi-Tech
Представлена новая версия легендарного Nokia 5310 Незабытая классика
Горячие темы на Авто
А что будет при $=100 рублей?? 312
Нужно ли чем-то запасаться все-таки или нет? 213
Изолировать всех . По землянкам . 168
50 лет коту под хвост? 161
Кино
Появились первые фото со съемок, для которых Асмус набирала вес Комедию «Булки» начали снимать на Шри-Ланке, где съемочная группа оказалась заперта из-за коронавируса
Новости партнеров
Мир простился с 40-летней актрисой и ведущей X Factor
Чем рискуют пенсионеры, получающие пенсию на карточку
Информация о Курилах, которую знали единицы. Но больше не скрывают
Пенсию лучше не оставлять на карточке, и вот почему
Дети
«Яжпать»: как волгоградец один растит «солнечного» сына (фото) Мишу растит папа Женя, а мама платит алименты на содержание малыша
Леди
10 средств, которые должны быть в каждой аптечке Лучше всего иметь все необходимое под рукой для лечения разных вирусов и прочих популярных напастей. Только не забывай проверять срок годности.
Новости партнеров
Только внимательные увидели эту странность в "Джентльменах удачи"
Вот чего стоит бояться: самые страшные вирусы планеты
Певица Максим в тяжелом состоянии
Последние новости электромобилей
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь